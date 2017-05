Freizeit Tirschenreuth

09.05.2017

Die Hubertus-Schützen haben zum Jubiläum allerhand aufgeboten. Mit Lost Eden, den Gipfelstürmern und dem Froschhaxn Express wird ab Freitag gefeiert.

Auftakt mit Lost Eden

Gaukönigsproklamation

Wondreb. Beim Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen wird der Schützenverein "Hubertus" die kleine Ortschaft wieder in ein Fest-Zentrum umwandeln. Für die vielen Gäste wurde ein 2000 Personen fassendes Festzelt aufgebaut.Zum Festauftakt gastiert am Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr mit "Lost Eden" eine bekannte Party-Band Süddeutschlands. Gleich mit drei Sängerinnen wird diese achtköpfige Band in Wondreb auftreten. Am Samstagabend sorgen dann die "Gipfelstürmer" aus dem Raum Neumarkt für Stimmung. Erstmals ist die "beste Bauernkapelle der Welt" in Wondreb. An diesem Abend werden 15 Liter Bierfässer am Tisch verkauft. Der Sonntag wird um 8 Uhr mit der Abholung der Ehrengäste, Pfarrer und Patenvereine eröffnet. Um 8.45 Uhr Kirchenzug, 9 Uhr Festgottesdienst im Festzelt. Pfarrer Konrad Gruber wird die Messe zelebrieren. Den Gottesdienst gestaltet die Großkonreuther Blasmusik. Die Musiker werden auch beim anschließenden Frühschoppen und am Sonntagnachmittag im Festzelt aufspielen. Um 13 Uhr ist Aufstellung zum Festzug, der sich um 13.30 Uhr in Bewegung setzen wird. Knapp 50 Vereine werden sich an diesem stattlichen Festzug beteiligen.Gegen 16 Uhr findet die Gaukönigsproklamation des 65. Gaukönigsschießens des Stiftlandgaues statt. Ab 17 Uhr wird die "Falkenberger Karpfenmusik" aufspielen. Dazu gibt es deftige und urige Brotzeiten. Zum Festausklang wird am Montagabend der "Froschhax'n Express" aus Schmidmühlen für Stimmung im Festzelt sorgen. Wer an diesem Abend in grüner Tracht, sei es im Dirndl oder in Lederhose kommt, erhält einen Schlumpf-Schnaps gratis. An allen Festtagen ist die "Schlumpf-Bar" geöffnet. Der Schützenverein "Hubertus" wurde am 7. September 1957 gegründet, die Aufnahmegebühr betrug damals eine Mark, der Monatsbeitrag 50 Pfennige. Im Jubiläumsjahr können die "Hubertus"-Schützen zwei Erfolge feiern: Die 1. LG-Mannschaft steigt in die Bezirksoberliga und die 2. LG-Mannschaft in die Gauoberliga auf.