Kultur Tirschenreuth

09.05.2017

Regensburg/Tirschenreuth. Der Rubel rollt für die Beseitigung von Leerständen. 20 Millionen Euro stehen für Städtebauförderungsmaßnahmen in von Gebäudeleerständen besonders betroffenen Städten und Gemeinden zur Verfügung. Mit einem auf bis zu 90 Prozent erhöhten staatlichen Fördersatz unterstützt die Staatsregierung im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern Projekte in strukturschwachen Gebieten. Neben vier oberfränkischen Landkreisen und der Stadt Hof erhält auch der Landkreis Tirschenreuth Unterstützung. Die Förderoffensive läuft von 2017 bis 2020. Das Interesse ist riesig. Aus dem Landkreis Tirschenreuth haben die Kommunen über 60 Projekte im Rahmen der Städtebauförderung angemeldet. Gefördert werden können Maßnahmen zur Sanierung von Gebäuden, aber auch vorbereitende Planungen, Abbrüche und Neuordnungen. Um möglichst viele Projekte unterstützen zu können, wurden die Sondermittel, soweit möglich, zur Aufstockung der Grundfinanzierung aus einem der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung verwendet. Der übliche Fördersatz von 60 Prozent steigt so auf 90 Prozent. Einige Projekte werden ausschließlich über die Förderoffensive bezuschusst. Ausgewählt wurden für 2017 vorrangig Projekte, die noch heuer umgesetzt werden, besonders strukturwirksam oder städtebaulich bedeutsam sind. Aus dem Landkreis Tirschenreuth sind dies unter anderem:

- die Sanierung und der Umbau des ehemaligen Gasthofes "Schwarzer Bär" in Bärnau zu neun barrierefreien Wohnungen in einem Mehrgenerationenhaus.- die Untersuchung verschiedener Leerstände im Rahmen einer Machbarkeitsstudie sowie der Erwerb und die Sanierung eines kleinen leer stehenden Gebäudes in Brand .- der Abbruch von nicht mehr sanierungsfähigen Werkswohnungen der ehemaligen Porzellanfabrik in Krummennaab .- die Sanierung und der Umbau des ehemaligen Polizeigebäudes in Tirschenreuth zu einer Außenstelle der OTH Regensburg (Studiengang "Soziale Arbeit").- die Sanierung des Mühlenviertels und der Umbau von denkmalgeschützten Gebäuden in Waldsassen zu barrierefreien Wohnungen, einer Physiotherapiepraxis und einer Pilgerherberge.Auch für den Schafferhof in Konnersreuth und die Modernisierung eines Hauses am Markt in Kemnath rollt nach einer Mitteilung des Abgeordneten Tobias Reiß der Rubel. Im Bereich der Dorferneuerung können acht Projekte zeitnah angegangen werden, so der Abbruch des alten Seitzhauses in Riglasreuth und die Sanierung des alten Kühlhauses in Wernersreuth (beide Gemeinde Neusorg) sowie auch die Sanierung des Imkerhauses in Leonberg.