05.02.2017

650 Jahre Goldene Straße hat auch mit König Karl IV. zu tun. Schülerarbeiten zeigen im Museumsquartier Tirschenreuth, wie es dem Herrscher gelang, in Europa Frieden zu schaffen.

Geht es um Geschichte, ist der Vorsitzende des Fördervereins "Goldene Straße", Rainer Christoph, der Fachmann schlechthin. Doch auch Tirschenreuths zweiter Bürgermeister Peter Gold steht ihm in Nichts nach. Damit bekamen die Gäste der Vernissage zur Ausstellung "Karl IV., König aus der Goldenen Wiege" am Freitagabend von beiden Männern interessante Einblicke in das Leben von Kaisern und Königen, die teils im zarten Alter von acht Jahren verheiratet wurden und frühzeitig für heutige Verhältnisse wieder starben, jedoch dennoch in der Geschichte ewig leben werden. Einer dieser großen Männer war König Karl IV., zu dem Rainer Christoph im Jubiläumsjahr des Herrschers einen Bogen spannen konnte bis ins Stiftland. Karl IV. ist der Gründer der Goldenen Straße, jener mittelalterlichen Route, die durch Bärnau führte.Peter Gold führte die Vernissagegäste, darunter Bezirksrat Toni Dutz und stellvertretender Landrat Dr. Alfred Scheidler, nach der Begrüßung kurz in die Geschichte ein. Rainer Christoph erzählte dann mittels Zeitraffer aus dem Leben des Königs, dem es zugeschrieben wird, über lange Zeit hinweg in Europa Frieden und Wohlstand geschaffen zu haben. Die Ausstellung selbst ist aufgebaut auf zwei Jubiläen, 700 Jahre König Karl IV. und 650 Jahre Goldene Straße. Präsentiert werden grenzüberschreitende Schülerarbeiten entlang der Goldenen Straße zwischen Nürnberg und Prag. Bunt und ansprechend aufbereitet auf Informationstafeln, die das Leben des Königs Schritt für Schritt aufzeichnen, können Besucher nachvollziehen, wie Karl IV. mit geschickter In- und Auslandspolitik seinem Volk bestens diente. Doch es gab auch düstere Geschichten. Christoph wusste unter anderem zu Karls Zeiten von der Pest, vom Klimawandel, von Flutkatastrophen und von einer Heuschrecken-Plage zu berichten, wie man sie nur aus der Bibel kennt. Diese Heuschrecken seien auch in der Oberpfalz über ganze Landstriche hergefallen.Vieles aus Christophs Bericht ist in der Ausstellung zu sehen. Unter anderem hat die Förderschule Irchenrieth den Handschuh des Kaisers in einer Gipsarbeit dargestellt, auf Fotos wird ein Teil der Wegstraße von Karl IV. von Prag nach Nürnberg gezeigt. Warum das Irchenriether interessiert: König Karl IV. schenkte Neustadt an der Waldnaab den sogenannten Kooperationswald, der bis heute besteht. Weiter gibt es enge Verbindungen zum Kloster Waldsassen, das von der Güte des wohlgesonnenen Herrschers profitierte.Bevor Christoph zum Rundgang durch die Ausstellung einlud, präsentierte er eine exklusive Flasche Jubiläumssekt. Das Angebot dieses "königlichen Trinkvergnügens" wurde gerne angenommen, Christoph musste sich nicht um Abnehmer für seine mitgebrachten Flaschen sorgen. Den Jubiläumssekt gibt es ab Donnerstag, 9. Februar, an der Kasse des Museumsquartiers. Interessierte können die Ausstellung noch bis 19. Februar im Museumsquartier Tirschenreuth besichtigen.