Kultur Tirschenreuth

19.01.2017

Einmal mehr beweist derzeit Regina Maria Rosner, dass Museum viel mehr sein kann als das bloße Zeigen toter Dinge. Mit dem Theaterstück "Die Wanze" mit Doris Hofmann landete die Organisatorin des Projekts "FreiRäume" einen Volltreffer.

Kunstquartier der Region

Mit einfachsten Mitteln

Publikum einbezogen

"Halten!"

Stück für Luitpold-Theater

Wirklich schade, dass nur relativ wenige Leute in den Genuss kommen, das Stück zu genießen, denn es gibt nur drei Aufführungen und der kleine Alois-Hörmann-Saal, der gleichzeitig Bühne und Zuschauerraum ist, fasst nur jeweils etwa 50 Personen. Auch der letzte Termin am Sonntag um 17 Uhr ist bereits ausverkauft.Bürgermeister Franz Stahl lobte bei der Premiere einmal mehr das Museumsquartier (MQ) als Haus, das sich mit seinen zahlreichen Aktionen als das Kunstquartier der Region etabliert habe. "Kunst braucht Freiräume und die bekommt sie bei uns reichlich", lehnte er an den Titel der aktuellen Projektwochen "FreiRäume" an.Dank zollte er Regina Maria Rosner, die bei ihren nunmehr vierten Projektwochen für das MQ einmal mehr ein Konzept entwickelt und umgesetzt habe, das seinesgleichen suche. Vor allem die Idee, das Landestheater Oberpfalz (LTO) mit ins Boot zu holen, erachtete er als "einfach nur genial." Und damit hatte Stahl nicht zu viel versprochen. Die wenigen, die Gelegenheit hatten, Doris Hofmann in einer wirklichen Paraderolle erleben zu dürfen, waren restlos begeistert. Runde Tischchen, mit drei oder vier Stühlen darum herum, bildeten den Zuschauerraum. Fünf kleinere Bühnen (Holzpodeste) oder der Zuschauerraum selbst waren die Spielorte, die Hofmann für ihre Darbietung geschickt nutzte. Selbst der Konzertflügel, der im Hörmann-Saal seinen angestammten Platz hat, wurde kurzerhand als "Dixie-Bar" mit einbezogen.Toll, was die Regisseure Theresa Weidhas und Florian Wein, Dramaturg Till Rickelt sowie Techniker Ralf Grimaldi und Julia Ludwig (verantwortlich für Malerei und Requisite) da mit einfachsten Mitteln gezaubert haben. Reduziert auf minimalistische Ausstattung erzielten sie maximale Wirkung. Dem schlossen sich auch Maske (Theresa Weidhas) und Kostüm (Eva Schwab) an. Letzteres bestand lediglich aus einem schwarzen Ganzkörper-Body, einer Art Mütze, einem Trenchcoat und einem Hut.Viel farbiges Licht, gekonnt gesetzte Spots und ein Lichtblitz-Stroboskop reichten, um die jeweilige Atmosphäre an das, was gerade geschah, anzupassen. Wie ein Wirbelwind wuselte Doris Hofmann mal als Wanze Muldoon (Privatdetektiv), Jake (Stubenfliege), Diexie (Mistkäfer) oder Dex und Dax (zwei Regenwürmer, die sich nicht ausstehen können) durch den Raum.Wenn es gerade passte oder es ihr in den Sinn kam, bezog sie auch das Publikum mit ins Geschehen ein. Am spontansten bekam das Florian Winklmüller, der Vorsitzende des Modernen Theaters Tirschenreuth, zu spüren. Muldoon alias Doris Hofmann war gerade im Begriff, eine Schildwanze nach Manier der "Sendung mit der Maus zu erklären", als die Technik versagte. Der Haltemechanismus des Roll Ups funktionierte nicht so, wie er sollte und so fuhr der Leinwandrollo, sobald ihn die Schauspielerin nicht mehr festhielt, zurück in sein Gehäuse am oberen Ende.Hofmann zögerte nicht, zog das Teil wieder herunter und forderte, den Blick streng auf den Vorsitzenden des Modernen Theaters gerichtet, der als Zuschauer anwesend war, im Befehlston, der keine Widerworte mehr zuließ: "Halten!" Florian Winklmüller tat was ihm aufgetragen worden war und das Stück konnte weitergehen. Beim Gang durch den "Kakerlaken-Gang", tiefblaue Beleuchtung suggerierte den finsteren Ort, orientierte sich Muldoon mittels Taschenlampe, blieb plötzlich unvermittelt stehen, leuchtet einem Zuschauer ins Gesicht. Ohne ihn wirklich mit einzubeziehen, führte Hofmann ihren Monolog fort und ging dann weiter.Ein Stück, das hervorragend ins ehemalige Luitpold-Theater passen würde und dort viele theaterbegeisterte Menschen in seinen Bann ziehen könnte. Die Pläne für eine Generalsanierung sind gemacht. Private Spender haben den Topf für die benötigten Eigenmittel mit einem erklecklichen Sümmchen aufgestockt. Gespräche auf höheren Ebenen laufen. Wer weiß, vielleicht wendet sich in dieser Beziehung doch noch alles zum Guten und Tirschenreuth bekommt seine eigene feine Kleinkunstbühne.Die Ausstellung "FreiRäume" mit Werken der Nürnberger Künstler Renate Fukerider und Joseph Stephan Wurmer endet am Sonntag, 29. Januar und ist geöffnet von montags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.___Weitere Bilder im Internet: