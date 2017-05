Kultur Tirschenreuth

16.05.2017

Wondreb. (kro) Ein farbenprächtiger und stattlicher Festzug mit nahezu 60 Vereinen aus der gesamten Region bewegte sich am frühen Sonntagnachmittag durch die Straßen von Wondreb, wobei die Farben Grün (Schützenvereine) und Blau (Feuerwehr) dominierten. Voraus marschierte die 40-köpfige Blaskapelle Großkonreuth unter der Leitung von Markus Werner. Die vielen Schützenkönige, Insignien und anderen Auszeichnungen gaben ein farbenprächtiges Bild ab. Auch die Blaskapelle Thanhausen reihte sich ein, die zugleich Werbung für ihr eigenen Jubiläumsfest betrieb. Nach dem Festzug spielte die Großkonreuther Blasmusik im voll besetzten Festzelt auf, ehe am Abend die Falkenberger Karpfenmusik für Stimmung sorgte. Den Ausklang bestritt am Montag der "Froschhax'n Express".