19.02.2017

Es gibt Menschen, die sind wie alte Landschaften: beständig, hartnäckig, ausdauernd und mit starkem Charakter. Klaus Arbter ist so einer. Und der ehemalige CSU-Kreisrat, Gymnasiallehrer und Vorsitzende des Kreisverbandes Bund Naturschutz hat diese Tugenden ein Leben lang für die Natur eingesetzt. Damit hat sich Arbter, der im September seinen 80. Geburtstag feiert, einen Namen gemacht. Die große Liebe zur Heimat ließ ihn zum Streiter für die raue heimatliche Kulturlandschaft werden.

Arbter genießt mit seiner Frau Christa den Ruhestand, seine kämpferische Ader hat er aber längst nicht abgelegt. Selbst sein Dia-Vortrag, der angeblich letzte, über Kulturlandschaften am Donnerstag im Landratsamt, veranstaltet über die Volkshochschule nun schon zum gut 20. Mal, wird deshalb nicht nur zu einer Abfolge schöner Aufnahmen. Sobald der 79-Jährige seinen alten Dia-Projektor anwirft und dabei kritisch über den Brillenrand auf die hoffentlich funktionierende Technik blickt, bekommen die Gäste ein leidenschaftliches, politisches Plädoyer zur Rettung der heimischen Kulturlandschaft.Dann erzählt der Referent seinen Zuhörern, dass er zwar Umweltschützer sei, sich aber niemals zu Windrädern bekenne, da diese die Landschaft verschandeln. Zur Demonstration einer solchen Katastrophe zeigt er herrliche Fotos teils mystisch anmutend, auf denen sich in tiefen Tälern der Nebel zwischen dunkelgrünen Waldflächen verliert. Das ist der Moment, an dem jeder Zuschauer achtsam und bewusst wahrnehmen kann, in welch schöner Heimat er tatsächlich wohnt.180 Fotografien kündigt Arbter an. "Ich hätte noch 40 von England, falls jemand länger bleiben möchte", sagt er dann und schaut verschmitzt über den Rand seiner schmalen Brille. Klaus Arbter kennt sehr wohl die Kritik, die seinen Vorträgen regelmäßig folgt: Schön sei es gewesen, aber halt wieder zu lang. "Das sagt ihr doch immer?", schmunzelt er. Arbters Bilderreise reicht vom Stiftland in den Landkreis Neustadt/WN bis nach Österreich, Italien und dann Frankreich. Nach der Pause, die gut ausgefüllt ist mit Small Talk bei Wein und super leckeren Fischbrötchen aus Muckenthal, folgen Kirchen, Burgen, Landschaften, und Dörfer von Spanien und Portugal. Freilich liegen einige von Arbters Fotostrecken weit zurück. Manchmal sind seine Kinder als Fünfjährige darauf zu sehen."Das ist mein Sohn, er ist heute 40", sagt der Referent dann und schwelgt in Erinnerungen. Ob diese Landschaften oder Orte heute weiterhin derart idyllisch daherkommen, wird von den Anwesenden aber nicht in Frage gestellt. Dieser Abend dient dem Relaxen, um sich in der Betrachtung schöner Kultur und Natur verlieren zu können.