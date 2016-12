Kultur Tirschenreuth

30.12.2016

12

0 30.12.201612

Von wegen angestaubt: Zum Jubiläum präsentierte der Förderverein der Kreismusikschule seinen Gästen im Kettelerhaus einen schwungvoll-jugendlichen Konzertabend. Da ging regelrecht die Post ab.

Wie ein Klassentreffen

Kein Wunsch offen

Applaus, Applaus

Gerne hätte Theodora Kupke am Mittwochabend noch mehr Gäste im Kettelerhaus gesehen. Aber die Vorsitzende des Fördervereins der Kreismusikschule (Mut) kann dennoch zufrieden sein, war der Saal doch mehr als gut gefüllt. Kupke präsentierte zum zehnjährigen Bestehen von "Mut" zahlreiche junge Musiker, die ihr Können mit ansteckender Begeisterung und großem Talent präsentierten.Bevor es Musik zu hören gab, nutzte Kupke die Gelegenheit, vor allen Dingen Susanne Holm herauszustellen. Die Wiesauer Profi-Musikerin gehört zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins. "Damals", so Kupke, "war der Grundgedanke, mit den Auftritten ehemaliger Schüler die damaligen Mitglieder des Musikschulensembles regelmäßig wieder zusammenzubringen." Alle seien darüber sehr glücklich gewesen und hätten diese "Klassentreffen" auch sehr gerne genutzt.Freilich ist der Hintergrund von "Mut" inzwischen ein anderer. Der Förderverein hilft musikalischen Nachwuchskünstlern mit ideeller und finanzieller Unterstützung auf ihrem Weg in ihre nicht immer leichte künstlerische Karriere. Der Landkreisbevölkerung stellt sich "Mut" immer wieder mit besonderen Musikabenden vor - auch immer eine Gelegenheit, die Kreismusikschule in die Öffentlichkeit zu rücken.Am Mittwochabend gelang das mit einem außergewöhnlich beschwingten Konzertabend, bei dem "verstaubte" Gedanken schnell verflogen. Die jungen Musiker schafften es mit einer ansteckenden Leichtigkeit, ein wenig Aufbruchsstimmung in den Kettelerhaussaal zu bringen. Damit war die Konzerteinladung also bestens angesiedelt als Mut-Macher für Silvester kurz vor Beginn des neuen Jahres 2017.Musikschulleiter Jakob Schröder und das Multitalent Vaclav Eichler hatten ein großartiges Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen ließ. Beginnend mit der Falkenberger Combo unter Leitung von Vaclav Eichler und der Sängerin Lea Dietl, die Film- und Weltmusik in den Saal brachte, folgten zahlreiche überraschend herausragende Darbietungen. Nach Songs wie "Back to black" von Amy Whitehouse oder berühmten Stücken von Adele sowie klassischen Instrumentalstücken der Combo präsentierten die jungen Leute mit ihrer erst jüngst gegründeten Klezmer-Gruppe ein erstaunliches Talent, auch russische und ukrainische Musik ausgesprochen authentisch zu interpretieren. Die Klezmer-Gruppe bekam für ihre Spielleidenschaft herzlichen Sonderapplaus. Hier ragte unter anderem Franka Plößner mit ihrem Solo heraus.Ebenfalls nicht alltäglich war der Beitrag der beiden Dudelsackspieler Stefan Deubzer und Johannes Reichl. Die beiden Kreismusikschüler, die in ihren Schottenröcken zudem ein Augenschmaus waren, ließen unter anderem mit weihnachtlichen Weisen das vergangene Fest ein wenig nachklingen. Jazz vom Feinsten gab es unter anderem von Profi-Musikerin Marie Hofmann und ihrer Schwester Sofie, beide am Saxofon.Sowohl bei den Jazz-Stücken wie beim nachfolgenden Auftritt der Waldershofer Combo, wieder unter Leitung von Vaclav Eichler, zeigte Sebastian Faltermann, dass er nicht nur gut moderieren kann, sondern es auch musikalisch bestens drauf hat. Bereits eine Musikkarriere gestartet hat Theo Nirsberger, der den ganzen Abend lang mehr im Hintergrund, aber unentbehrlich, am Schlagzeug seinen Part bestritt.Am Ende gab's anhaltenden Applaus und von der Vorsitzenden den durchaus passenden Schlusston: "Von wegen angestaubte Kreismusikschule", meinte sie lachend und beklatschte von der Bühne aus dankbar die Musiker, die schwungvoll das Gegenteil bewiesen hatten.