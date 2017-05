Kultur Tirschenreuth

12.05.2017

Wer schon immer mal ein Instrument ausprobieren wollte, sich für Gesang oder Ballett interessiert, für den ist die "Woche der offenen Tür" an der Kreismusikschule genau das Richtige. Dabei gibt es nicht nur Instrumentalunterricht, sondern auch einen Musikgarten.

Vorspielabende im Landkreis Während der Aktionstage finden außerdem einige Vorspiele statt: Am Montag, 15. Mai, sind um 19 Uhr im Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth die Klassen von Brigitte Kreuzer (Klavier und Gesang) und Viola Schweinfurter (Block-/Querflöte) zu hören.



Am Mittwoch, 17. Mai, um 19 Uhr sind im Landratsamt in Tirschenreuth die Klassen Siegbert Bauer (Violine) und Georg Graser (Gitarre) an der Reihe.



Am Donnerstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr treten im Rathaus Wiesau die Klassen Kinga Schröder (Violoncello) und Jakob Johannes Schröder (Violine) auf.



Am Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr gastieren in der Grundschule Waldershof die Klassen Vaclav Eichler (Holzblasinstrumente) und Matthias Rieß (Gitarre) und um 19.30 Uhr in der Grund- und Mittelschule Erbendorf die Klassen Helmut Burkhardt (Klavier), Reinhard Mährländer (Gitarre, Keyboard, Klavier und Violine) und Jakob Johannes Schröder (Violine). Die Musiktheatertruppe lädt mit "Orpheus in der Unterwelt" am Samstag, 20. Mai, um 19.30 Uhr in den Kultursaal in Plößberg ein und am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr in die Turnhalle der Realschule Kemnath .



Wer Jazzmusik erleben möchte ist beim Konzert mit Brunch der Klasse Eichler im "Schaffnerlos" in Waldershof am Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 14 Uhr an der richtigen Adresse.

Vom 15. bis 19. Mai lädt die Kreismusikschule (KMS) im Landratsamt interessierte Kinder und Eltern ein, sich bei der "Woche der offenen Tür" (WodoffTü) selbst ein Bild zu machen, wie der Unterricht abläuft. Natürlich dürfen auch Instrumente ausprobiert werden.Die KMS bietet in nahezu allen Instrumentalfächern Unterricht an. Musikalische Früherziehung (MFE), Singklassen, Gesangsunterricht und Ballett vervollständigen das Angebot. Der im Rahmen der Früherziehung präsentierte "Musikgarten" ist für Kinder ab sechs Monate mit einem Elternteil gedacht. In Kleingruppen werden die Jungs und Mädchen ohne Leistungsdruck spielerisch an die Musik herangeführt. Natürlich können auch Erwachsene an der Einrichtung ein Instrument erlernen. Wer da mal hineinschnuppern will, kann zum Beispiel einen Block von zwölf Unterrichtsstunden buchen, die frei einteilbar sind.Musikschulleiter Jakob Schröder erklärt: "Viel Raum nimmt die musikalische Entwicklung der Schüler in der sehr wichtigen Ensemblearbeit ein, die in dieser Form fast ausschließlich nur an öffentlichen Musikschulen möglich ist, weil keine zusätzlichen Gebühren entstehen." Großer Wert werde auf einen kontinuierlichen Unterricht gelegt, Lehrerwechsel seien die Ausnahme. "Öffentliche Auftritte begleiten diese Arbeit, dazu kommen Musikfreizeiten."Um allen Kindern den Unterricht zu gewährleisten, seien die Gebühren dank öffentlicher Zuschüsse meist günstiger als bei Privatanbietern. In Härtefällen gebe es diesbezüglich noch spezielle Hilfen. "An der Kreismusikschule ist Platz für alle Kinder, unabhängig vom sozialen Status", unterstreicht Schröder. Wann während der "WodoffTü" wo, was stattfindet ist auf der Homepage der KMS aufgelistet. Auskünfte gibt es auch unter Telefon 09631-88 207, 88 412 und 88 341. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei, über Spenden freuen sich die Verantwortlichen.___Weitere Informationen: