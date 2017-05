Kultur Tirschenreuth

03.05.2017

2

0 03.05.2017

Die herrliche Krimikomödie "Paulette - Oma zieht durch" gibt es am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr, im Kultur- und Veranstaltungszentrum Kettelerhaus in Tirschenreuth zu sehen.

Oma Paulette, gespielt von Diana Körner, muss darin von Grundsicherung leben, ist verbittert, bösartig und extrem rassistisch. Als der Gerichtsvollzieher auch noch die Möbel holt, reicht es ihr. Sie nimmt ihr Leben selbst in die Hand und wird vom Sozialfall zu einer äußerst erfolgreichen Geschäftsfrau. Kleiner Schönheitsfehler: Paulette dealt mit weichen Drogen.Das Stück basiert auf dem gleichnamigen französischen Kinohit aus dem Jahr 2013. Der ernste Kern dreht sich um die Überwindung von Altersarmut, soziale Ausgrenzung, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.