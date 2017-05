Kultur Tirschenreuth

24.05.2017

12

0 24.05.201712

Wenn alles blüht und die ersten sommerlichen Tage die Menschen ins Freie locken, ehren die Katholiken die Mutter Gottes in Andachten, Prozessionen und Wallfahrten. Diese Art der Verehrung gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. Auch der Männergesangverein 1886 Tirschenreuth knüpft an diese Tradition an und veranstaltet in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt traditionsgemäß ein Mariensingen mit anderen Solisten und Ensembles. Das Mariensingen findet am Sonntag, 28. Mai, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

So sind diesmal mit von der Partie die Mezzosopranistin Christine Kohl, das "Neualbenreuther Zwio" und Werner Fritsch am E-Piano. Heuer zum ersten Mal dabei ist das Trio "Blecherne Sait'n" mit Ingrid und Franz Gericke sowie Sepp Donhauser. Das Interessante daran ist die Instrumental-Zusammensetzung: Ingrid und Sepp spielen Zither und Gitarre, während Franz aus seiner Tuba butterweiche Klänge zaubert. Am Sonntag werden allerdings nur die Zither und die Tuba zum Einsatz kommen. Man darf also gespannt sein, wie diese Besetzung das nachmittägliche Konzert bereichern wird.Christine Kohl wird diesmal mit dem "Salve Regina" von Felix Mendelsohn Bartholdy, Schuberts "Ave Maria" und einem Ave Maria von Jakob Arcadelt zu hören sein.Das "Neualbenreuther Zwio" singt unter anderem Volksweisen wie "Maria ging in den Garten" und "Es blüh'n drei Rosen auf einem Zweig". Aber auch "Tausendmale wollen wir dich grüßen", ein tschechisches Volkslied ist in ihrem Repertoire.Die Formation "Blecherne Sait'n" intoniert die beiden Volksweisen "Lied ohne Worte" und "Träumerei". Spannend dürfte die Interpretation von "Take it away" sein.Vom MGV sind bekannte Lieder wie "Sancta Maria", "Wie schön glänzt die Sonn", "Ave-Glöcklein", "Ave Maria, dich lobt Musica" und "Señora Doña Maria" zu hören, ein Marienlied aus Chile. Auch heuer sind einige Neueinstudierungen dabei. Die begleitenden Texte spricht Franz Kraus. Die Gesamtleitung hat Horst Schultes.