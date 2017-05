Kultur Tirschenreuth

08.05.2017

08.05.2017

Omas kleine Haschisch-Küche als Ausweg aus der Altersarmut mag im echten Leben wohl keine ungeteilte Begeisterung finden. Auf der Bühne im Kettelerhaus gibt es für dieses illegale Geschäftsmodell durchaus Beifall. Und in diesem Fall durchaus verdient, denn Paulette gewinnt auch als Drogen-Oma die Sympathien des Publikums.

Besuch vom Gangsterboss

Von Werner SchirmerDabei soll das Theaterstück sogar einen realen Hintergrund haben, denn "Paulette" hat mit ihrer grenzwertigen Selbsthilfe in Paris für Aufmerksamkeit gesorgt. Die war einer kantigen Diana Körner in der Hauptrolle im Bühnenstück "Paulette - eine Oma zieht durch" ebenso gewiss.Freilich braucht das Stiftländer Publikum eine gewisse Zeit, sich in die derbe Klangkulisse der sozialen Brennpunkte einer beliebigen Trabanten-Vorstadt einzuhören. So originell die Geschichte verkauft wird, mancher mag die moralischen Aspekte einer mit Drogen dealenden Oma, die sozialen Spannungen an den Rändern der Gesellschaft und einen ernüchternden Rassismus so schnell nicht schlucken. Doch Diana Körner und vor allem ihre Freundinnen Renée (Anne Stegmann) und Lucienne (Renate Koehler) manövrieren das Stück in Richtung Komödie. Nüchtern, ja mit Haaren auf den Zähnen mimt Körner die Hoffnung und Verzweiflung der verwitweten Paulette, die von Geldsorgen erdrückt wird. Der Zufall bringt sie auf die "schiefe Bahn", wird sie doch zufällige Zeugin bei den lukrativen Drogendeals. Sofort wittert Paulette hier den Ausweg aus ihrer finanziellen Klemme. Mit Naivität geht sie ins Geschäft. "Willste Shit" müssen sich dann auch die Zuschauer in den ersten Reihen fragen lassen.Für die unverdächtige Drogen-Oma wird Dank eines Schwiegersohns bei der Polizei das Leben als Geschäftsfrau nicht einfach. Der große Durchbruch gelingt Paulette mit einer eigenwilligen Kreation: Kuchen mit Haschisch werden schnell der Renner, bringen das große Geld, aber auch kriminelle Neider. Und schließlich wird die Seniorin vom großen Gangsterboss beauftragt, das Geschäft auf harte Drogen auszuweiten. Die wirklichen Übeltäter schrecken sogar vor einer Entführung von Paulettes Enkel nicht zurück. Dabei war Paulette mit ihren farbigen Schwiegersohn und dem dunkelhäutigen Enkel Zeit ihres Lebens wenig familiär. Manch deutliches Wort fällt auf der Bühne im Kettelerhaus, wie wohl auch die Paulettes im wahren Leben kein Blatt vor den Mund nehmen.Am Ende darf bei einer Komödie natürlich ein bisschen Happy End nicht fehlen: Die bösen Buben werden festgenommen, Paulettes Haschisch-Pâtisserie stellt den Betrieb ein und die Drogen-Oma findet sogar ein Herz für ihre farbige Verwandtschaft. Doch Einsicht in ihr illegales Tun ist nicht ihre Stärke. Sie entscheidet sich lieber für einen Ausweg, nämlich den Umzug ins deutlich freizügigere Amsterdam.Ein nettes Stück hat die a.gon-Truppe aus München im Kettelerhaus auf die Bühne gestellt, wobei Naivität und Schlagfertigkeit gerade der Protagonistinnen für ein gutes Verdauen der eigentlich harten Kost sorgten. Und am Ende fliegen nicht nur der brillanten Diana Körner, sondern auch der verzweifelten Paulette die Sympathien zu. Nur gut, dass im Foyer keiner eine Portion Spezial-Madeleines offeriert hat.