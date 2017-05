Kultur Tirschenreuth

26.05.2017

5

0 26.05.2017

Die Steinbildhauer Herbert Lankl (Bärnau), Vaclac Viala (Klatovy), Michal Novotny (Prag) und Tilo Ettl (Schwandorf) gestalten im Rahmen eines Internationalen Bildhauer-Symposiums je ein Kunstwerk aus Granit. Die Aktion gehört zum Tirschenreuther Cooltour-Sommer, der am Freitag begann.

Ab Montag, 29. Mai, wird im Fischhofpark an der Kunst gearbeitet. Die Rohlinge sind auf dem Areal, auf dem während der Gartenschau die große Bühne stand (Parkplatz gegenüber Landratsamt beim Fischhof-Park) abgeladen worden. Am Sonntag, 28. Mai, gibt es dort gegen 15 Uhr eine kleine Eröffnung mit Bürgermeister Franz Stahl und Kuratorin Alena Mrowetz.Die fertigen Skulpturen werden am Mittwoch, 14. Juni, bei einem Festakt enthüllt und dann auf den endgültigen Standplätzen hinter dem Amtsgericht aufgestellt. Die Künstler lassen sich bei ihrer Arbeit gerne über die Schulter schauen.