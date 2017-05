Politik Tirschenreuth

15.05.2017

Berlin. (dpa/paa) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das erneute türkische Verbot eines Besuchs von Bundestagsabgeordneten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik kritisiert. "Das ist misslich", sagte sie am Montag nach Gremiensitzungen ihrer Partei in Berlin über die Entscheidung der türkischen Regierung.

Dies sei Ankara auf verschiedenen Kanälen klargemacht worden, betonte die Bundeskanzlerin. Die Gespräche mit der türkischen Regierung würden fortgesetzt, parallel werde die Bundesregierung aber nach Alternativen für Incirlik suchen. Angesichts des neuerlichen Besuchsverbots durch die türkische Regierung sprachen sich SPD, Linke und Grüne für einen Abzug der deutschen "Tornado"-Aufklärungsjets und Soldaten aus, die sich von der türkischen Basis Incirlik aus am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beteiligen.Auch aus der Union gibt es Abzugsforderungen. Etwa vom Tirschenreuther Bundestagsabgeordneten Reiner Meier (CSU): "Für mich ist das Maß voll." Das erneute Verbot nennt er in einer Mitteilung am Montag eine "bewusste Provokation". Meier ist überzeugt, Erdogans Versuch, die türkische Bevölkerung mit selbstgeschaffenen äußeren Konflikten hinter sich zu scharen, werde scheitern. Er war bereits vor einem Jahr aus Protest gegen das damalige Besuchsverbot aus der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe ausgetreten. "Es ist augenfällig, dass die türkische Regierung insoweit kein zuverlässiger Partner mehr für uns ist", sagte Meier weiter. Eine "grundsätzliche Klärung in der Nato über die reibungslose Zusammenarbeit mit der Türkei" mahnte der Münchener Bundestagsabgeordnete und Sicherheitspolitiker Florian Hahn (CSU) auf Twitter an.Der Besuch der Obleute des Verteidigungsausschusses war für diesen Dienstag geplant und vor Wochen angekündigt worden. Am Samstag wurde die Absage dem Auswärtigen Amt auf Arbeitsebene mitgeteilt. Als ein Grund wurde die Gewährung von Asyl für türkische Offiziere in Deutschland angegeben. Die Abgeordneten wurden am Montag informiert. Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Hellmich sprach sich dafür aus, den Abzug sofort einzuleiten. "Wir lassen uns nicht erpressen", sagte der SPD-Politiker. Ähnlich äußerte sich Fraktionschef Thomas Oppermann. Grüne und Linke halten den Abzug für überfällig. Der CDU-Verteidigungsobmann Henning Otte forderte dagegen nur, "mit höherer Dringlichkeit alternative Stationierungsorte in Betracht zu ziehen".Das Verteidigungsministerium hat bereits Alternativstandorte in Jordanien, Kuwait und auf Zypern geprüft. Jordanien gilt als günstigste Option. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wäre der Einsatz von dort aber nur mit Abstrichen möglich.