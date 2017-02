Politik Tirschenreuth

16.02.2017

Ein "blaues Band" um die Altstadt, großzügige Wasserflächen, Begegnungsbereiche für Jung und Alt - mit glühendem Enthusiasmus malt Franz Stahl eine Gartenschau-Landschaft in 2022. Jetzt müssen nur noch die Kommissionsmitglieder diese Leidenschaft teilen.

Ein Deja-vu

Begeisterte Bevölkerung

Bald Entscheidung

Stabile Finanzsituation Für die Gartenschau 2022 rechnet die Stadt mit einem Ausstellungsgelände von 60 000 Quadratmetern und einer Gesamtfläche von 87 000 Quadratmetern. Die Kosten werden auf acht Millionen Euro (ohne Förderung) kalkuliert. Leisten könne sich Tirschenreuth das Projekt durchaus, meint Bürgermeister Franz Stahl. Zwar kletterten die Schulden durch die Natur in Tirschenreuth 2013 auf 18,8 Millionen Euro, doch wurden seitdem gut fünfeinhalb Millionen abgebaut. Positiv ist laut Stahl auch die Gewerbesteuersituation im Ort, der für 2016 mit 12 Millionen Euro kalkulieren darf. (ws)

Es ist Zeit für ein weiteres Kapitel, wir können die 2. Stufe zünden. Bürgermeister Franz Stahl

Von Werner SchirmerNach der Bewerbung für die Gartenschau 2022 hat die Kreisstadt bei ihren Bemühungen am Donnerstag nun die nächste, wohl entscheidende Etappe für die Vergabe zurückgelegt: Die Fachkommission aus Mitgliedern der Gesellschaft zur Förderung der bayerischen Gartenschauen und der zuständigen Ministerien hat sich vor Ort ein Bild vom Kandidaten gemacht.Bei der Runde um die Altstadt kann Bürgermeister Franz Stahl an vielen Stellen einen Halt einlegen und die Ideen des 360-Grad-Konzeptes eindrucksvoll erklären. Vorab darf das Stadtoberhaupt aber klar herausstellen, dass die Begeisterung für die Gartenschau-Bewerbung auf viele Schultern verteilt ist: Einstimmig steht der Stadtrat hinter der Idee und enorm ist der Rückhalt in der Bevölkerung. Zu den Faktoren, die nur für Tirschenreuth sprechen könnten, zählen die Aufwertung der Lebenssituation um die Altstadt, der Gedanke der Nachhaltigkeit, aber auch die Tatsache, dass nahezu 100 Prozent der Gartenschaufläche im Besitz der Stadt sind. "Das ist keine Bewerbung, das ist ein Angebot", schmunzelt Roland Albert, Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der Landesgartenschauen.Bei der Begrüßung der Kommission pünktlich um 8 Uhr am Schmeller-Denkmal hat Franz Stahl ein Deja-vu, doch ist er wieder Gastgeber und nicht in den Reihen der Kommission, der er seit Anfang 2015 angehört. Im kleinen Pfarrsaal stellt der Bürgermeister den Gästen die Historie der Ortschaft vor und kann etwa am Merianstich von 1644 die Insellage Tirschenreuths aufzeigen. Bei einer Zusage für die Gartenschau 2022, die Tirschenreuth als "Natur in der Stadt" ausführen will, spielt der Wassergürtel um die Altstadt eine zentrale Rolle. Bei der Erläuterung erinnert Stahl natürlich an die "Natur in Tirschenreuth" vor vier Jahren. Damals schon sei das Stadtentwicklungskonzept weitergeplant worden. Für die aktuelle Bewerbung sei deshalb das "360-Grad-Konzept" schnell zustande gekommen. "Die Gartenschau ist ein hervorragendes Instrument, die Planungen umzusetzen", setzt Stahl viel Hoffnung auf einen Zusage.Überrascht war Stahl von der Begeisterung, die die Idee für die Bewerbung ausgelöst hat. Einstimmig hätte der Stadtrat das Vorhaben unterstützt. Bestens aufgenommen wurde die Bewerbung auch von den Tirschenreuthern. "Viele haben heute blaue Daumen", beschreibt Stahl die Hoffnung in der Bevölkerung. Die Anwesenheit von Landkreisvertretern sowie des gesamten Stadtrates im Pfarrsaal ist für Stahl ein klares Zeichen: "Wir wollen die Gartenschau!" Und selbstbewusst fügt er mit Blick auf die Veranstaltung vor vier Jahren hinzu: "Wir haben die Struktur und die Erfahrung, wir brauchen den Hebel nur umzulegen." Bei der Präsentation des 360-Grad-Konzeptes beschreibt Stahl das "Mühlbachtal" sowie den Lauf der Waldnaab rund um den Ort. Im Bereich des Seniorenheims solle die Begegnung von Jung und Alt intensiviert werden, auch weil sich die Mittelschule in nächster Nähe befindet. Kernelement ist die Aufweitung der vorhandenen Wasserflächen, dafür soll auch ein Teil des Großparkplatzes wieder zurückgebaut werden. Interessant sind die Ideen für den Weg, teils auf Stegen, vom alten "Ententeich" entlang der Waldnaab in Richtung Fischhofpark. Eingebunden werden soll auch der Naturpark Mühlbühl. Und stets pocht Stahl auf die Nachhaltigkeit, die neben den wirtschaftlichen Aspekten besonders in den Köpfen der Menschen zu einem positiven Umdenken für ihren Lebensort geführt hat. "Die Motivation ist da und wir können es", gibt Stahl der Kommission mit auf den Weg. "Es ist Zeit für ein weiteres Kapitel, wir können die 2. Stufe zünden", entlässt der Bürgermeister die Gäste auf die Runde um den Ort.Auf der "Kandidaten-Tour" war dann am Donnerstagnachmittag Freyung mit dem "Höhenpark" im Stadtteil Geyersberg die zweite Etappe. Am Freitagvormittag werden sich die Kommissionsmitglieder in Bad Reichenhall umsehen, wo gerade der Predigtstuhl eine zentrale Rolle spielt. Die Entscheidung, wer den Zuschlag erhält, wird die Kommission schon Freitagnachmittag fällen. Offiziell wird das Ergebnis wohl erst Ende Februar mitgeteilt.