Politik Tirschenreuth

02.05.2017

Der Rekordhaushalt der Stadt hat bei den Fraktionen durchwegs Zustimmung gefunden. CSU-Fraktionschef Peter Gold sprach dabei vom "Glück des Tüchtigen". Mit Freude und Respekt hätte die CSU in den Vorberatungen die gute Entwicklung registriert. Respekt deshalb, denn es sei eine gesamte Leistung der Gesellschaft, der hier arbeitenden Menschen sowie der städtischen Entscheidungsträger. Die Anstrengungen in den Schuldenabbau und die Erhöhung der Rücklage würden dafür sorgen, dass die Stadt auch in schlechteren Zeiten handlungsfähig bleibe. Und große Aufgaben würden nicht ausgehen, wusste Gold mit Blick auf die Mittelschulsanierung.

Obwohl es eigentlich Aufgabe der Landesentwicklung ist, befürwortete der CSU-Vertreter die Anstrengungen der Stadt in die Verbesserung der Lebensbedingungen. Gefühl würde für eine Familie das Leben in Tirschenreuth im Vergleich mit einer Großstadt in der Bewertung gewinnen. Wie alle im Stadtrat dankte Gold Kämmerer August Trisl und allen, die am Haushalt mitgewirkt haben. Ein besonders Lob gab es natürlich für Bürgermeister Franz Stahl für die "schnelle Umsetzung von machbaren Ideen".Für die Freien Wähler freute sich Fraktionssprecher Manfred Zandt über die positive Entwicklung bei den Einnahmen und dem Schuldenabbau. Das "Bündel an baulichen Maßnahmen (Feuerwehrhaus, Rathausumbau, Lernstandort etc.) werde Tirschenreuth in den nächsten Jahren nachhaltig positiv gestalten und über Jahrzehnte prägen. Mit dem Haushalt würden auch mutige Signale für die nächsten Jahrzehnte gesetzt, die in den Landkreis hineinwirken. Bei der Kreisumlage stellte Zandt heraus, dass Tirschenreuth auch als Sitz der Landkreisverwaltung oder des Gymnasiums von diesen Einrichtungen profitieren würde.Enttäuschend sind für Zandt im Bereich Kultur die Besucherzahlen im Museumsquartier. "Es besteht konzeptioneller Handlungsbedarf auf eine mehr überregionale Ausstrahlung", betonte der Freie Wähler. Mit Blick auf das gute Steueraufkommen, regte der Freie Wähler an, über eine Senkung der Grund- und Gewerbesteuer nachzudenken. "Das wäre das K.-o.-Kriterium bei der Stabilisierungshilfe", hielt Bürgermeister Franz Stahl dagegen.Für die Fraktionsgemeinschaft von SPD und Grünen freute sich Konrad Schedl über die guten Zahlen. Schedl stellte dabei positiv den Beitrag der Stadt zur Energiewende durch den Kauf eines Elektro-Autos heraus. Positiv vermerkte Schedl zudem die Anstrengungen der Stadt, die für Menschen mit Einschränkungen die Teilhabe am Leben in der Stadt verbessert. Dabei verwies er auf die Barrierefreiheit im Rathaus. Mit "gutem Gewissen" konnte Schedl deshalb, wie auch das gesamte Gremium dem Haushalt zustimmen.