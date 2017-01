Politik Tirschenreuth

16.01.2017

20

0 16.01.201720

Der Zeitplan steht schon: Ab 2020 soll der Ersatzneubau des Ostbayernrings anlaufen, drei Jahre später dann in Betrieb gehen. Aber zuvor steht erst einmal der Dialog mit den Betroffenen.

Mitterteich. Auf großes Interesse stieß am Montag die Information des Netzbetreibers t im Foyer des Historischen Rathauses. Hier stellten die Tennet-Vertreter den vielen Besuchern den geplanten Trassenverlauf vor. Der orientiert sich überwiegend am bisherigen Ostbayernring. Die Trasse beschäftigt vor allem die Orte Konnersreuth, Mitterteich, Wiesau und Falkenberg.Bei Wiesau gibt es beim Vogelschutzgebiet eine Abweichung, dann führt die Trasse ein Stück entlang der A 93. Ina-Isabelle Haffke von Tennet machte deutlich, dass heuer Gespräche mit den Grundstücksbesitzern geführt werden. In den Jahren 2023/24 soll die alte Stromleitung rückgebaut werden. Bürgermeister Ernst Neumann erkannte beim Blick auf die Karten, dass seine Gemeinde nicht betroffen ist. Ergo habe Pechbrunn auch kein Problem mit dem geplanten Verlauf.Bürgermeister Roland Grillmeier vertrat auch die Interessen des Landkreises. "Wir haben schon seit Jahrzehnten den Ostbayernring, die Menschen haben sich an die Stromleitungen gewöhnt. Unsere Leute gehen offen damit um." Grillmeier dankte Tennet ausdrücklich dafür, dass das Unternehmen die Bevölkerung von Anfang an auf dem Weg bis zur Verwirklichung mitnimmt. "Ich habe den Eindruck, der Großteil der Menschen akzeptiert den Trassenverlauf", sagte Grillmeier.Dennoch seien in den neuesten Planungen einige Änderungen mit eingearbeitet, die Dank der Bürger erreicht werden konnten. Ein Problem mit der Trasse hat der Bürgermeister bei der Autobahnausfahrt Mitterteich-Nord. Die dort geplanten Strommasten will der Sprecher nicht haben. "Da ist in jedem Fall Gesprächsbedarf."Grillmeier glaubte, dass der Südostlink die Menschen wesentlich mehr beschäftigt als die Gleichstromtrasse. "Ich hoffe nur, dass dabei nicht wieder die gleichen Anlieger belastet werden", kündigte er schon mal Widerstand an.Josef Beck (Oberteich) zeigte sich mit dem Trassenverlauf nicht einverstanden. Er will und muss dort seine bestehende Biogasanlage erweitern und befürchtet Einschränkungen. Haffke zeigte sich aber zuversichtlich, dass dieses Thema bei einem ganz persönlichen Gesprächstermin nächsten Montag gelöst werden kann. "Aber ich wollte heute schon informiert werden", verlieh Beck seinen Worten Nachdruck. "Ich muss meine Biogasanlage erweitern, da kann ich keine Trasse brauchen, die mir in die Quere kommt".Der Wiesauer Bürgermeister Toni Dutz verbarg seinen Ärger über den Netzausbau nicht. "Wir sind immer mit dabei, leider." (Seite 3)