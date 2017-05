Politik Tirschenreuth

In bewährter Führung bleibt der CSU-Ortsverband. Markus Preisinger wird weiter an der Spitze stehen.

Schönkirch. Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes wurde die bisherige Führungsmannschaft bestätigt. Im Gasthof zur Sonne in Schönkirch erinnerte Ortsvorsitzender Markus Preisinger an die zurückliegenden Aktionen, darunter zwei CSU-Stammtische. Der Vorsitzende nannte weiter die Bürgerversammlungen in den Ortsteilen, ein Schlachtschüsselessen, die 70-Jahrfeier der CSU Wildenau sowie die Herbstwanderung nach Liebenstein und die Weihnachtsfeier in der Zoiglstube "Zum Gutsbauern" in Schönficht. Bei der Jahresversammlung wurden auch aktuelle Themen aus der Gemeindepolitik angesprochen. So die Stabilisierungshilfe und die damit verbundene Gewerbesteuererhöhung oder die Breitbandversorgung in allen Gemeindeteilen. Themen waren zudem die Interkommunale Zusammenarbeit mit zehn Gemeinden oder das Interkommunale Gewerbegebiet in Wiesau und noch vieles mehr. Preisinger schloss seine Ausführungen mit einem Dank an die Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit.Einen geordneten Kassenbericht legte Schatzmeister Stefan Riebl vor. Für die Kassenprüfer bestätigte Kassenprüfer Josef Gleißner eine einwandfreie Kassenführung. Im Anschluss folgten die Neuwahlen mit folgenden Ergebnissen: Vorsitzender Markus Preisinger, Stellvertreter Josef Trißl und Marco Bauer, Schriftführer Jürgen Preisinger, Schatzmeister Stefan Riebl, Beisitzer Armin Reiter, Hans Mayer, Florian Löw, Stefan Lindner und Rainer Löw. Die Kasse prüfen Josef Gleißner und Hans Mayer. Delegierte zur CSU-Kreisversammlung sind Jürgen Preisinger und Josef Trißl, Ersatzdelegierte Florian Löw und Stefan Riebl. Delegierter für die Delegiertenversammlung im Stimmkreis ist Jürgen Preisinger und Ersatzdelegierter Stefan Riebl.Nach den Wahlen wurden Marco Bauer und Stefan Riebl für 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Jürgen Preisinger für 15 Jahre sowie Heinrich Rübl, Johann Mayer und Gerhard Bauer für 40 Jahre Mitgliedschaft. Vorsitzender Markus Preisinger bedankte sich für die Treue zur CSU Schönkirch und überreichte den Geehrten jeweils eine Urkunde und ein Präsent.