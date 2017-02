Politik Tirschenreuth

20.02.2017

0 20.02.2017

In Asien machen sich die Fischer die Fresslust des "Wasserraben" zunutze, hierzulande ist der Vogel überhaupt nicht gerngesehen: Der Kormoran zehntet, was die Teichwirte an Geld und Arbeit in ihre Gewässer stecken. Vor allem dann, wenn die schwarzen Gesellen in Gesellschaft sind. Dann ist ein Weiher schnell leergefischt. Pro Tier und Tag geht ungefähr ein Pfund Fisch an den Kormoran.

Zwar steht der Vogel unter Naturschutz, darf aber unter bestimmten Voraussetzungen vergrämt und sogar geschossen werden. Management nennt man das. Und was es da an neuen Konzepten gibt, das erfahren die Oberpfälzer Teichwirte am Mittwoch um 19 Uhr bei der Versammlung des Fischerzeugerrings.An dem Abend wird auch der neue Otter-Berater für die Oberpfalz vorgestellt. Und schließlich wird auch erörtert, wie es mit dem EU-Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth weitergeht, nachdem Projektmanagerin Stephanie Wenisch ja ins Tourismusreferat des Landkreises gewechselt ist und die Stelle neu ausgeschrieben worden war.Otter, Kormoran und Biber waren auch Themen beim Gespräch von Arge-Fisch-Vorsitzenden Hans Klupp mit Landespolitikern am Montag in Schönficht.