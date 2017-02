Politik Tirschenreuth

In die Jahre gekommen sind viele öffentliche Gebäude im Landkreis. Die Realschule Kemnath bildet da keine Ausnahme. Wie vordringlich eine Sanierung dort erscheint, unterstrichen im Kreisausschuss einige Mitglieder. "Wir waren vor Ort negativ beeindruckt", fasste CSU-Fraktionsvorsitzender Toni Dutz eine Besichtigung zusammen. "Das ist eine der wichtigsten Schulen im Landkreis", bat er um Einplanung entsprechender Mittel. "Wir werden um eine Generalsanierung wohl nicht herumkommen", appellierte Dutz, das Thema unverzüglich anzugehen.

Sein Fraktionskollege Roland Grillmeier sagte, eine Sanierung in vielen Teilschritten kommen für den Landkreis im Endeffekt wohl teurer. Derzeit sei bei einer großen Lösung eine staatliche Förderung von 70 bis 80 Prozent drin. Eine Lanze für "seine" Realschule brach Kemnaths Bürgermeister Werner Nickl. "Hier herrschen teilweise Zustände wie 1952", machte er auf Muff und Salpeter im Bereich der mindestens 60 Jahre alten Turnhalle aufmerksam.Nickl forderte das Landratsamt auf, noch heuer ein Konzept zu erstellen, wie die Schule auf den neusten Stand gebracht werden kann. Wenn das nicht mit eigenen Leuten möglich sei, dann eben mit externen Kräften. "Hier gehen 1000 Kinder fünf Tage in der Woche das ganze Jahr hin. Das ist deutlich wichtiger als die Sanierung eines Sitzungssaals im Landratsamt", bemerkte der Kreisrat."Es geht nicht um ,unseren' Sitzungssaal", entgegnete Landrat Wolfgang Lippert. Bei der Sanierung des Anbaus entstehe ein wichtiger Info-Punkt für die Bürger. Im übrigen verwahrte sich der Landrat gegen den Anschein, der Kreis tue nichts, um die Realschule funktionsfähig zu erhalten. In den vergangenen vier Jahren seien 1,4 Millionen Euro in den Bauunterhalt geflossen. Auch in diesem Jahr seien Investitionen vorgesehen, etwa für neue Fenster im Verwaltungstrakt.Nach Mitteilung des Kämmerers Klaus Pöllmann sind im neuen Haushalt für die Realschule Kemnath 233 000 Euro veranschlagt. Landrat Lippert sagte, aus finanziellen Gründen und auch wegen der personellen Situation im Landratsamt sei eine weitergehende Planung 2017 nicht mehr drin. Kreisbaumeister Klaus Weig versprach, ab 2018 Maßnahme für Maßnahme umzusetzen. Eine Generalsanierung sei allerdings ein ganz anderes Thema. Der Landrat merkte an, dass letztlich der Kreistag über die Prioritäten bei Baumaßnahmen entscheide. Auch andere Gebäude seien sanierungsbedürftig. Die Dreifach-Turnhalle in Tirschenreuth zum Beispiel sehe richtig schäbig aus.Und auch Toni Dutz hatte in seinem Eingangs-Statement auf die Situation anderer Schulen in der "Bildungsregion" hingewiesen - zum Beispiel im Berufsschulzentrum Wiesau. Dort sei zwar dankenswerterweise der Neubau nochmals aufgestockt worden. "Aber der Rest der Gebäude stammt aus den 1960er Jahren", erinnerte er.