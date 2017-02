Kreisumlage sinkt weiter

Politik Tirschenreuth

Zwei Millionen Euro Stabilisierungshilfe haben den Kreisfinanzen gut getan. Trotz erheblicher Investitionen gelang ein Schuldenabbau. Das wirkt sich voraussichtlich auch auf die Kreisumlage aus.

Finanzielles Polster

Umgestaltung verzögert

Neue Kredite nötig

Wenn der Kreistag am 7. April den Haushalt für 2017 beschließt, dürfte es keine großen Diskussionen um die Kreisumlage geben. Nach den Vorgesprächen mit den Fraktionen steht eine Senkung um einen Punkt auf 46,25 im Entwurf. Dennoch rechnet der Kreis in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von rund 1,3 Millionen Euro durch seine 26 Kommunen.Grund sind die guten Steuereinnahmen bei einem Großteil der Gemeinden, wie Landrat Wolfgang Lippert im Kreisausschuss ausführte. Der Schuldenstand beträgt derzeit 18,2 Millionen Euro. "Das ist durchaus erfreulich. Wir lagen schon bei 28 Millionen Euro", verwies Lippert auf einen kräftigen Abbau - trotz großer Baumaßnahmen wie dem Ausbau der Berufsschule Wiesau. Bei der Vorstellung der Haushalts-Eckdaten ging der Landrat von fast 4 Millionen Euro aus, die aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögensetat fließen. Die Soll-Zuführung liegt bei 2 Millionen Euro.Um die Senkung der Kreisumlage zu finanzieren, wurde unter anderem der Posten für Bau- und Sportanlagenunterhalt um 500 000 Euro auf 1,4 Millionen Euro abgespeckt. So wird es dieses Jahr nichts mit der Neugestaltung des Parkplatzes gegenüber dem Landratsamt, wo 2013 viele Veranstaltungen der Gartenschau über die Bühne gingen. "Bis zur nächsten Gartenschau ist das aber perfekt", meinte der Landrat mit einem Augenzwinkern in Richtung Franz Stahl, der sich als Bürgermeister der Kreisstadt um die erneute Ausrichtung 2022 beworben hat.Der Haushaltsentwurf geht außerdem von rund 600 000 Euro weniger Ausgaben für Sozialhilfe und Grundsicherung aus. Leicht sinkende Ansätze verzeichnet auch der Bereiche Straßen- und Brückenunterhalt. Positiv auf den Etat wirkt sich der niedrige Zins bei Krediten aus.Gleichzeitig gibt es deutliche Kostensteigerungen. Zwar bleibt der Hebesatz der Bezirksumlage gleich, doch muss der Landkreis wegen der höheren Umlagekraft fast 800 000 Euro mehr bezahlen.Bei den Personalausgaben rechnet man mit knapp 700 000 Euro mehr, was Landrat Lippert hauptsächlich auf Tarifsteigerungen zurückführte. Zwar gebe es auch mehr Personal, etwa durch die neuen Bildungskoordinatoren, doch würden diese Mehrausgaben zum großen Teil ersetzt. Mit höheren Ansätzen rechnet der Kreis bei der Jugendhilfe (plus 285 000 Euro), bei der Schülerbeförderung (plus 163 000 Euro) und bei der Kreismusikschule (plus 42 000 Euro).Von den 2016 gewährten Stabilisierungshilfen wurden 1,4 Millionen Euro zur außerplanmäßigen Schuldentilgung verwendet. 600 000 Euro flossen in die Rücklage und sollen zum Verlustausgleich der Kliniken Nordoberpfalz verwendet werden. "Sollte der Landkreis 2017 wieder eine Stabilisierungshilfe erhalten, wird diese wiederum überwiegend zur Schuldendeckung verwendet", heißt es im Haushaltsentwurf.Trotz der Tilgungen wird der Schuldenstand zum Jahresende wohl um 900 000 Euro auf 19,1 Millionen Euro steigen. Denn die Ausgabenseite macht voraussichtlich neue Kredite von 1,94 Millionen Euro nötig.