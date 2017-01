Politik Tirschenreuth

16.01.2017

Überrascht hat Bürgermeister Franz Stahl die in letzter Sekunde abgegebene Gartenschau-Bewerbung von Bad Reichenhall schon. Dabei hat das Tirschenreuther Stadtoberhaupt so seine Zweifel an der Begeisterung für diese Veranstaltung in fünf Jahren, zumal die Entscheidung des Stadtrates wohl maßgeblich von der finanziellen Beihilfe des Unternehmers Max Aicher abhängig war.

Am Samstag hatte der Stadtrat von Bad Reichenhall in einer Sondersitzung die Bewerbung für die Landesgartenschau 2022 beschlossen. Noch zur Wochenmitte war die Entscheidung offen. Aicher hatte dann eine Bürgerschaft über rund 4,5 Millionen Euro zugesichert.Nicht nur aus uneigennützigen Gründen. So soll die Schau auch den Predigtstuhl einbinden - und die Seilbahn gehört der Unternehmensgruppe Aichers.Franz Stahl erstaunt der zeitliche Ablauf der Bewerbung von Bad Reichenhall. Zumal die Bewerbungsfrist schon Sonntagmitternacht endete. "Wir haben Monate in die Ausarbeitung des Konzepts investiert und Bad Reichenhall schafft das über Nacht", schickt Stahl eine Spitze nach Oberbayern. Details des Konzeptes des Kurorts kennt Stahl nicht. Grundsätzlich betrachtet der Bürgermeister die Begeisterung der Bevölkerung als tragendes Element für eine Bewerbung. Und in Tirschenreuth sei das zweifelsohne gegeben. "Die Bevölkerung ist schon im Gartenschau-Modus", beurteilt Stahl die Reaktionen auf die eigene Bewerbung. Absichten der Gartenschauen seien weiter wichtige Impulse für die Entwicklung der Kommunen und natürlich der Punkt "Nachhaltigkeit". Tirschenreuth hätte hier schon eine enorme Schubkraft erlebt. Und auch das neue Konzept Tirschenreuths würde hier auf lange Sicht die Lebenssituation entscheidend verbessern.Nachdem das Engagement des Unternehmers wohl den Ausschlag für die Bewerbung von Bad Reichenhall gab, hat Stahl Bedenken zur Motivation des Kurorts. Grundsätzlich sei zu diesem Punkt aber die Gartenschaugesellschaft gefordert. "Die muss sich darüber Gedanken machen", gibt Stahl den Ball nach München weiter. Dabei erinnert er an die Ablehnung aus Traunstein, bei der die Bürger auch den Einfluss von Verbänden und Unternehmen bemängelt hatten. In gut einem Monat wird die Delegation der Gartenschaugesellschaft zur Bewertung des Tirschenreuther Konzeptes in der Kreisstadt erwartet. Eine Aussage über die Vergabe erwartet Stahl nur kurze Zeit danach.