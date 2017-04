Politik Tirschenreuth

28.04.2017

28.04.2017

Das Hallenbad in der Kreisstadt ist nach der Sanierung der Deckenkonstruktion für 240 000 Euro zwar in den nächsten Jahren gesichert. Trotzdem beschäftigte das Thema den Kreisausschuss.

Es steht eine grundlegende Entscheidung an: Soll das Bad irgendwann mal generalsaniert oder an anderer Stelle neu gebaut werden? Der Tirschenreuther Bürgermeister Franz Stahl warnte im Kreisausschuss davor, die Sache auf die lange Bank zu schieben, sprich dem 2020 neu gewählten Kreistag zu überlassen."Wir sollten uns schon vorher darüber unterhalten, wie wir das anpacken", sprach er die in der Machbarkeitsstudie genannten Zeiträume an. Wenn die ganze Konstruktion nur fünf Jahre halte, sei es zu spät, wenn sich erst der nächste Kreistag damit befasse. "Das muss nicht morgen sein, aber übermorgen wäre ganz gut", plädierte Stahl für baldige Pläne.Ganz so brisant sah Kreisbaumeister Klaus Weig das Thema nicht. "Die Dachkonstruktion wird nicht zusammenbrechen. Aber die Technik ist am Ende." Vielleicht könne man sie noch sieben oder acht Jahre am Leben erhalten. Genau mit diesem Thema befasse sich die Machbarkeitsstudie, die der Landkreis 2016 in Auftrag gegeben hatte. Darin hieß es, das Hallenbad könne noch fünf bis acht Jahren in Betrieb sein, dann wäre aber endgültig eine Lösung nötig.Egal ob Sanierung oder Neubau, in der Ende des Jahres vorgestellten Studie war von gut 9 Millionen Euro Kosten die Rede. Dafür hätte der Landkreis bislang nicht mehr als rund 25 Prozent Förderung zu erwarten. Toni Dutz berichtete in dem Zusammenhang von einer möglichen neuen Förderschiene des Freistaats: "Das Problem ist landesweit akut. In Bayern sind rund 300 Bäder sanierungsbedürftig", sagte er nach einer Sitzung des Städtetags. Dutz hoffte, dass der Freistaat zur Unterstützung der Kommunen ein Sonderprogramm auflegt.Das wird auch nötig sein, denn der Landkreis hat noch weitere Großprojekte vor sich. Landrat Wolfgang Lippert verwies in der Sitzung etwa auf die notwendige Sanierung der Realschule Kemnath, der Tirschenreuther Dreifachturnhalle und die Raumprobleme im Landratsamt. Da gelte es einfach, Prioritäten zu setzen.