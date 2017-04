Politik Tirschenreuth

27.04.2017

Wohin mit dem Süd-Ost-Link? Darüber entscheidet demnächst die Bundesnetzagentur. Höchst wahrscheinlich ist, dass die Hochspannungstrasse durch den Landkreis führt. Alle drei von Tennet favorisierten Korridore berühren ihn.

Landkreis-Stellungnahme zu Tennet-Plänen Der Landkreis Tirschenreuth unterstützt grundsätzlich die Anliegen seiner Kommunen. Die Anregungen sollen bei der Planung des Süd-Ost-Links berücksichtigt und eingearbeitet werden. Besondere Rücksicht ist auf das "Schutzgut Mensch" zu nehmen. Die Anliegen der betroffenen Bevölkerung sollen in den Planungen zum Trassenverlauf mit einfließen, damit für die Bevölkerung die Belastung so gering wie möglich ist.



Bereits heute zeichnet sich durch den Ersatzneubau des Ostbayernrings eine Mehrfachbelastung für Mensch und Natur im Landkreis Tirschenreuth ab. Die Belastung entsteht durch den Rückbau der bestehenden Trasse sowie den Aufbau der neuen Trasse des Ostbayernrings. Der Süd-Ost-Link wird in diesen Bereichen zu einer Dreifachbelastung führen. Dies muss bei der Beurteilung des Raumwiderstandes berücksichtigt werden. Alle Betroffenen, die durch die Trasse einer Belastung ausgesetzt sind, müssen angemessen entschädigt werden. Bei den Eingriffen in Natur und Landschaft sind auch die Belange des Tourismus, der Land- und Teichwirtschaft zu berücksichtigen.

Eine konkrete Forderung, wo die Stromautobahn verlaufen soll und wo auf keinen Fall, hat sich der Kreisausschuss am Mittwoch verkniffen. Zu konträr sind die Interessenlagen in den einzelnen Gemeinden. Der Landkreis bittet die Tennet-Planer aber eindringlich darum, Rücksicht auf das "Schutzgut Mensch" zu nehmen (siehe Kasten). Bei der Beurteilung des Raumwiderstandes müsse berücksichtigt werden, dass die Bevölkerung schon durch den Rück- und Neubau des Ostbayernrings zweifach belastet werde.Viele Verbände und Kommunen haben bereits ihre Einwände gegen die Trassenvorschläge, die im März öffentlich wurden, formuliert. Vor allem gegen den von den Planern überraschend als Favorit eingebrachten Ost-Schwenk um Tirschenreuth herum regt sich massiver Widerstand. Bei dieser Version würden die Erdkabel von Mitterteich kommend die Kreisstadt östlich umgehen und über Schönfichter Gebiet Richtung Neustadt führen.Der zweite mögliche Korridor käme aus Richtung Bayreuth und würde den Landkreis im Bereich Kastl und Kemnath streifen. Die Forderung, die Trasse statt dessen dem Verlauf der A 93 anzupassen, stößt wiederum bei den dort betroffenen Gemeinden auf wenig Gegenliebe. Diese Variante liegt bei den Tennet-Planern nur auf Platz drei."Der Landkreis kann sich nicht auf irgendeine Trasse festlegen", unterstrich Landrat Wolfgang Lippert im Kreisausschuss seine Haltung. "Wir haben versucht, den Beschlussvorschlag möglichst neutral zu formulieren." Auch sei dem Landkreis wichtig, dass die betroffenen Grundbesitzer einen angemessenen Ausgleich bekämen - ob einmalig oder in Form wiederkehrender Zahlungen.Dafür gab es Zustimmung von allen Fraktionen. Auch Franz Stahl war mit dem Beschlussvorschlag einverstanden. Dennoch machte der Tirschenreuther Bürgermeister darauf aufmerksam, dass bei den Stellungnahmen der einzelnen Kommunen durchaus konträre Ansichten deutlich würden.Deutlich werden die wohl bei den Antragskonferenzen der Bundesnetzagentur. Für den Planungsabschnitt von Hof bis Schwandorf sind Termine am 17. und 18. Mai in Weiden angesetzt. Dabei werden die eingereichten Vorschlagskorridore und Alternativen diskutiert sowie mit den Erfordernissen der Raumordnung verglichen. Eingeladen sind unter anderem die Träger öffentlicher Belange und anerkannte Vereinigungen. Die Veranstaltung in der Max-Reger-Halle ist öffentlich.