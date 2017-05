Politik Tirschenreuth

09.05.2017

21

0 09.05.201721

Kollektives Aufatmen in den Rathäusern in Tirschenreuth und Waldsassen. Der klare Wahlsieg von Emmanuel Macron bei der Stichwahl in Frankreich sorgt für Erleichterung. Kein Wunder, sind beide Städte doch in besonderer Weise mit Frankreich "verbandelt".

Das französische Volk hat Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten gewählt. Das Wahlergebnis sorgte im Landkreis Tirschenreuth bei vielen Funktionsträgern für große Erleichterung.Unter den vielen deutschen Städten, die Partnerschaften nach Frankreich unterhalten, ist auch die Kreisstadt Tirschenreuth, die enge Kontakte zu La Ville du Bois in der Nähe von Paris pflegt. Die Klosterstadt Waldsassen ist mit Marcoussis, das ebenfalls bei Paris und nur etwa zehn Kilometer von La Ville du Bois entfernt liegt, "verbandelt".In den Rathäusern beider Oberpfälzer Städte hat man das Ergebnis aus Frankreich mit Freude aufgenommen. Bürgermeister Franz Stahl (Tirschenreuth) sieht im "Neuen" einen Präsidenten, der den europäischen Geist, wie er nach und nach gewachsen ist, verkörpert. "Ein Präsident, der für Frieden und Freiheit steht." Stahl ist überzeugt, dass Macron das europäische Schiff geradlinig auf Kurs hält.Stahls Waldsassener Kollege, Bernd Sommer, sagt: "Ich war erleichtert, als ich von den Wahlergebnissen gehört habe. Damit ist ein weiterer Rechtsrutsch in Europa vorerst verhindert. Wie sich die Zusammenarbeit im Detail entwickelt, wird man sehen. Definitiv aber positiver und pro-europäischer als unter Le Pen. Auch von den Freunden in unserer Partnerstadt Marcoussis habe ich ein Aufatmen über den Wahlausgang vernommen."In beiden französischen Partnerstädten hat Macron die Stichwahl (Résultat second tour) klar gewonnen. In La Ville du Bois stimmten 62,77 Prozent der Wähler für Emmanuel Macron, in Marcoussis gaben ihm gar 71,75 Prozent ihre Stimme. Einen beeindruckenden Sieg fuhr Macron in Paris ein. Da stimmten 89,68 Prozent für ihn.s zweiter Bürgermeister und Frankreichexperte Peter Gold berichtet, dass eine Tirschenreuther Delegation wenige Wochen vor der Wahl in der Partnerstadt weilte. Das Ereignis sei Thema vieler Gespräche gewesen. Auch für die französischen Freunde sei der Ausgang damals völlig offen gewesen. Bei Telefonaten nach der Wahl mit den Partnern sei bei den französischen Freunden große Erleichterung zu spüren gewesen, dass das Wählervotum pro Europa ausgefallen ist.