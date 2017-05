Politik Tirschenreuth

10.05.2017

1

0 10.05.2017

Bei der Bildung für Zuwanderer ist MdB Albert Rupprecht jetzt voll im Bild. Zumindest was die Situation im Landkreis betrifft. Der Abgeordnete war zu einem Informationsbesuch im Landratsamt und erfuhr, was hinter dem "Tirschenreuther Modell" steckt.

MdB Rupprecht interessierte beim Besuch im Landratsamt die Arbeit und die Herausforderungen der kommunalen Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Er wollte wissen, wie die Erfahrungen damit im Landkreis Tirschenreuth sind.In seiner Funktion als bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion ist der Abgeordnete von Anfang an mit dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt befasst. Von seinem Besuch erhoffte er sich neue Impulse zur weiteren Ausrichtung der Integrationsarbeit. Wichtig war ihm dabei vor allem der Kontakt mit den seit November im Landkreis tätigen Bildungskoordinatoren Sonja Schmid und Ahmed El-Zein.Landrat Wolfgang Lippert gab dem Parlamentarier einen kurzen Überblick über Intention und Ausrichtung der Bildungskoordination. Er berichtete, dass sich das "Tirschenreuther Modell" bewährt habe. Die Stelle für den Flächenlandkreis Tirschenreuth ist in zwei Halbtagskräfte - eine für den Osten und eine für den Westen des Landkreises - aufgeteilt.Die beiden Bildungskoordinatoren berichteten über den aktuellen Stand ihrer Arbeit. Ziel des als Stabsstelle beim Regionalmanagement angesiedelten Projekts ist es, einen transparenten Überblick über die Angebote zu schaffen und die beteiligten Akteure auf kommunaler Ebene bei Bildungs- und Leistungsträgern zu vernetzen. Wichtig sei auch die "Gremienarbeit" mit Politik, Behörden und Kommunen. "Langfristig sollen Synergieeffekte entstehen, die zu zielführender Arbeit und Entlastung beitragen sowie Doppelarbeit vermeiden helfen", betonten die beiden Ansprechpartner.Im Zuge des Gesprächs informierte Abteilungsleiterin Regina Kestel auch über die aktuellen Zahlen von Geflüchteten und Migranten im Landkreis sowie die Arbeit der zuständigen Behörden in ihren Sachgebieten.Konsens des Treffens war, dass Integration für Kommunen eine langfristige Querschnittsaufgabe bleiben wird, nicht nur im Hinblick auf Geflüchtete. Momentan verhindere oft der Datenschutz eine reibungslosere Zusammenarbeit. Man kam überein, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und mit Zustimmung der Betroffenen Mittel und Wege zu suchen, um hier bessere Bedingungen zur Vernetzung zu schaffen.