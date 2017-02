Politik Tirschenreuth

17.02.2017

Augen aufmachen und die Realität endlich zur Kenntnis nehmen: Das fordern die Leiter der Grund- und Mittelschulen von der Politik. Und öffentlich machen sie es mit einem Brandbrief an den Ministerpräsidenten.

Nervenaufreibend

"Die Probleme, die Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Horst Seehofer beschrieben hat, spiegeln auch die Realität an den Schulen im Schulamtsbezirk Tirschenreuth wider", erklärt Kreisvorsitzender Wilhelm Trisl."Tägliche E-Mailflut, Kontakte mit den verschiedensten Beratungsstellen, Abfragen von Regierung und Schulamt, Gespräche mit Eltern, enormer Zeit- und Beratungsaufwand für verhaltensauffällige Schüler, Probleme und Ärger mit dem neuen Verwaltungsprogramm und dazu eine hohe Unterrichtsverpflichtung - das sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Schulleitungen tagtäglich konfrontiert werden."Wenn unsere Schulleitungen nicht endlich das bekommen, was sie seit Jahren einfordern - mehr Leitungszeit, eine bessere Ausstattung, mehr Anerkennung und Unterstützung - werden wir frei werdende Stellen bald nicht mehr besetzen können. Schon jetzt ist es schwierig, Nachwuchs zu finden, weil sich kaum noch Leute finden, die diese nervenaufreibende Tätigkeit auch machen wollen."Der Brandbrief wurde vor wenigen Tagen nicht nur an den Ministerpräsidenten geschickt, sondern auch an alle Abgeordneten des Bayerischen Landtags. Dort wird er auch als Petition eingereicht. "So kann es nicht weitergehen", stellt Wilhelm Trisl klar. Schulleitungen und Verwaltungsangestellte würden zwischen ihren Aufgaben zerrieben. "Die kleinen Verbesserungen der vergangenen Jahre zeigen kaum Wirkung. Politik und Verwaltung müssen nun die Augen aufmachen und die Realität endlich zur Kenntnis nehmen." Im Dezember 2016 hatte sich bei einer Veranstaltung in München gezeigt, dass die Betroffenen inzwischen verbittert und erschöpft sind. BLLV-Präsidentin Fleischmann hatte damals zur "Werkstatt Schulleitung" eingeladen und rund 80 Schulleiter/innen und Verwaltungsangestellte waren nach München gekommen, um ihre Probleme und Sorgen zu schildern.Auch der BLLV-Kreisverband Tirschenreuth-Waldsassen fordert mehr Leitungszeit für die Schulleitungen und eine bessere Ausstattung mit Verwaltungsangestellten an Grund- und Mittelschulen.