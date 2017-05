Politik Tirschenreuth

15.05.2017

Gerade mal 20 Teilnehmer bei den "Stadtgesprächen" des Kreisjugendrings sorgen im "Seenario" zuerst einmal für große Enttäuschung. Doch die Veranstaltung zeigt, dass es dafür gar keinen Grund gibt.

(ubb) Die Teilnehmer nutzten vielmehr die Gunst der Stunde, um ausgiebig mit den hochkarätigen Referenten zu diskutieren. Mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten Dresdner Politikwissenschaftler Professor Werner J. Patzelt, und dem Leitenden Redakteur von Oberpfalzmedien, Clemens Fütterer, präsentierte der KJR hochkarätige Diskussionspartner.Patzelt nahm die Frage nach der fehlenden politischen Jugendbildung zum Anlass, die Schulpolitik zu kritisieren. Solange Sozialkunde fachfremd vermittelt werde, könne Politik für Jugendliche nicht funktionieren. Fütterer nahm hier auch die Eltern in die Pflicht. Zur Wahlberechtigung ab 16 Jahren, wie sie sich der KJR wünscht, entschied sich die Diskussionsrunde zweigeteilt: Auf kommunaler Ebene mache es aufgrund der Persönlichkeitswahlen Sinn, auf Bundesebene sei dies für Jugendliche zu früh, so der Grundtenor.Die Frage "Wann kommt unsere Demokratie an ihre Grenzen?" beantwortete der Professor an den Beispielen von Feuerwehr und Bundeswehr. Wolle man schnell sein, sei eine nicht demokratisch geführte Ebene gewiss besser. "China hat das Glück, bisher vernünftige Führungen zu haben. "Aber das kann keiner garantieren", plädierte Patzelt weiter auf die Demokratie. Er würde den Bürgern viel mehr zutrauen, auch in der Finanzpolitik. Das untermauerte der Referent am Beispiel der Schweiz. Fütterer stellte dem als negatives Beispiel den Brexit gegenüber, wo die jungen Leute gegen die Älteren verloren hätten. Zur Rolle der Medien in der Politik meinte Fütterer, dass die Gesellschaft noch nie so gut informiert worden sei wie heute. Nun gelte es, die Fülle der Informationen zu selektieren. Wahrheit sei heute nachprüfbar, was im Lokaljournalismus sowieso keine Frage sei. "Wir begegnen den Menschen, über die wir schreiben, täglich auf der Straße", meinte Fütterer, der schmunzelnd hinzufügte: "Und glauben Sie mir, wir Journalisten haben ein großes Harmoniebedürfnis!"Ob Migranten immer für ein Land eine Bereicherung darstellen, stellte Patzelt infrage. "Die vermeintliche Stärke des Islams ist die Schwäche der Kirchen", stellte Fütterer in den Raum. Geht es nach seiner Prognose, überleben die Volkskirchen die nächsten zehn Jahre nicht. Der Redakteur kritisierte heftig die Politik des türkischen Machthabers Erdogan, der in Deutschland freie Meinungsäußerung einklage, aber in der Türkei Journalisten einsperre.Beide Referenten halten übrigens nichts von der doppelten Staatsbürgerschaft. Hier ginge es um die Rechte eines Landes, nicht nur um ein Papier, betonten Fütterer und Patzelt. "Unser deutscher Pass ist mit seinen Vorteilen extrem wertvoll und wir verschleudern ihn wie einen Bierdeckel", so Patzelt abschließend.