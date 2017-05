Politik Tirschenreuth

07.05.2017

20

0 07.05.201720

Der Weg in den großen Rathaussaal ist fast schon eine Kletterpartie. Doch die Zeiten der steilen Treppe ins zweite Obergeschoss des Rathauses werden bald vorbei sein.

Trauungen im großen Saal

200 Tonnen Auftausalz

Mit einer Finanzspritze aus dem Kommunalinvestitionsprogramm kommt der Rathausumbau in die Gänge. Kernpunkt wird dabei ein Anbau im rückwärtigen Teil sein, der einen Aufzug enthält. Der Stadtrat billigte den entsprechenden Bauantrag für das Vorhaben. Geht der durch die Genehmigung folgen Ausschreibung und Vergabe. Geplant ist, dass die Umgestaltung im 1. und 2. Stock des Rathauses noch in diesem Jahr startet.Bei der Stadtratssitzung stellte Bürgermeister Franz Stahl die Ansichten mit dem Aufzug-Anbau sowie dem neuen Raumprogramm detailliert vor. Auffälligster Teil ist der Aufzug-Anbau, der einmal einen unkomplizierten Zugang in den großen Rathaussaal ermöglichen soll. Im Programm stehen deshalb eine Sanierung und Umgestaltung des Saals, der künftig auch als ansprechende Räumlichkeit für Trauungen genutzt werden kann. Mit der Neustrukturierung im Rathaus erfährt vor allem der erste Stock deutliche Veränderungen. Verschwinden wird einmal der kleine Rathaussaal, in dem aktuell noch die Stadtratssitzungen abgehalten werden. "Wir haben keinen vernünftigen Besprechungsraum", kennt Bürgermeister Franz Stahl die Nöte im Haus. Auch dafür soll dieser Bereich genutzt werden. Verbessert wird zudem die Situation bei den sanitären Anlagen. Insgesamt sind für den Anbau und die Umgestaltung (vorgesehen sind auch neue Fenster für den großen Saal) rund 1,5 Millionen Euro eingeplant. Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm hat die Stadt 455 000 Euro erhalten.Karl Berr (Wählergemeinschaft Umwelt) regte an, bei der Maßnahme auch den rückwärtigen Parkplatz durch Bäume besser zu gestalten. Peter Gold (CSU) unterstrich die Notwendigkeit der Maßnahme, besonders die Verbesserung der sanitären Anlagen. Einzig Angelika Brunner verweigerte dem Bauantrag die Zustimmung, aber nicht weil sie die Maßnahmen ablehnte. Die CSU-Stadträtin hatte sich für den Bau einer Tiefgarage im Parkplatzbereich stark gemacht. Und diesen Ansatz vermisste sie in den Plänen.Rund 146 000 Euro investiert die Stadt in die Erneuerung der Wasserleitung in der Angermannstraße. Der Stadtrat vergab dafür den Auftrag an die Firma Schaumberger aus Mitterteich. Eine gute Nachricht hatte Bürgermeister Stahl hier für die Anlieger: Die Kosten für die Maßnahme können nicht umgelegt werden. Natürlich sei der Hausanschluss dann wieder Sache der Anlieger. Noch ist der Winter nicht weit entfernt, denkt die Stadt schon an die nächste frostige Jahreszeit. So wurden jetzt bereits im "Frühbezug" rund 200 Tonnen Auftausalz bestellt. "Es gibt kaum mehr Firmen", wusste Stahl von nur einigen Anbietern. Die Stadt hält sich dabei an die gewohnte Adresse in Heilbronn. Für den Auftrag werden 15 232 Euro fällig.