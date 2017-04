Politik Tirschenreuth

28.04.2017

Millioneninvestitionen, weniger Schulden, mehr Rücklagen - Zahlen, die nicht nur Bürgermeister Franz Stahl glücklich machen.

Mut zum Umdenken

Enorme Investitionen

Bei der Bilanz des aktuellen Haushaltes spricht Franz Stahl eine deutliche Sprache. "Tirschenreuth ist die Stadt mit der nachhaltigsten Lebensqualität und der offenkundigsten Zukunftsfähigkeit im Landkreis", lautet das Fazit des Bürgermeisters. Angesichts eines Rekordhaushaltes mit 3,2 Millionen Euro Investitionsrate und einer Rückführung der Verschuldung kann sich Stahl große Worte leisten.Doch die Zukunftfähigkeit der Stadt stellt Stahl nicht allein auf ein finanzielles Fundament. Auch "Offenheit für neue Lösungen" oder "Mut zum Umdenken" nebst einer transparenten Politik gehören zum erfolgreichen "Tirschenreuther Konzept". Bei der Umsetzung der Ideen kann sich der Bürgermeister auch auf einen aufgeschlossenen Stadtrat setzen. Der steht auf breiter Front als Weichensteller mit zur Seite. Bei der Sitzung am Donnerstag billigte das Gremium geschlossen den 2017er Haushalt.Bei der Auflistung der Eckdaten stellt die Stadt eine gute Nachricht vorne an. So werden auch in diesem Jahr die Hebesätze für Grundsteuer (375 %) und Gewerbesteuer (340 %) nicht angehoben. Der Gesamthaushalt steigt um 9,7 Prozent auf fast 35 Millionen Euro, der Verwaltungsteil umfasst dabei 25,3 Millionen Euro. Erfreulich ist, dass auch 2017 die Schulden abgebaut werden können, um rund 17 Prozent auf 11,3 Millionen Euro. Zudem sei sogar eine Erhöhung der Rücklagen um 221 000 auf rund 3,8 Millionen Euro machbar.Bei den markanten Einnahmeposten fallen zehn Millionen Euro Gewerbesteuer auf, dagegen fehlen die Schlüsselzuweisungen. Bei den Hauptausgaben finden sich 5 393 900 Euro (rd. 1,5 Mio. mehr) an Kreisumlage. Bei den Personalausgaben kalkuliert die Stadt in diesem Jahr mit 4,74 Millionen Euro (+ 4,1 %). Damit werden in der Verwaltung 53, im Bauhof 25 und im Kinderhaus 27 Personen bezahlt. Im Vergleich zu 2016 ist eine Person weniger beschäftigt.Mit dem Vermögenshaushalt von über neun Millionen Euro kann Tirschenreuth einige Projekt angehen. So sind heuer für den Erwerb des Ruffing-Areals 540 000 (2016: 250 000) Euro vorgesehen. 1,2 Millionen Euro werden für das neue Feuerwehrhaus eingeplant, ebenso 1,2 Millionen Euro für den Umbau der alten Polizei zu einem OTH-Standort. Bei den "großen Brocken" finden sich weiter 600 000 Euro für die Verbindung der Straße im Gewerbegebiet Ost. Und schließlich fließen 750 000 Euro in den weiteren Breitbandausbau.Gerade bei den Investitionen zieht Franz Stahl über einen längeren Zeitraum eine beeindruckende Bilanz. So seien seit 2002 rund 100 Millionen Euro investiert werden. Beim Blick auf die Schulden stellt der Bürgermeister eine Nettozunahme von rund 950 000 Euro gegenüber. (Ausführlicher Bericht folgt )