Politik Tirschenreuth

22.02.2017

17

0 22.02.201717

Seit langem problematisch ist die Raumnot im Landratsamt. Hier zeichnet sich eine Lösung ab, denn der Landkreis kauft das ehemalige Schwesternwohnheim der Kliniken AG, um Teile der Volkshochschule auszulagern. 550 000 Euro sind dafür im Haushalt veranschlagt, weitere 240 000 Euro für den Umbau der bisherigen Volkshochschulräume im Obergeschoss des Amtsgebäudes III.

Im Gebäude beim Krankenhaus an der St.-Peter-Straße sind bisher schon das Veterinäramt und das Gesundheitsamt untergebracht. Der Anbau beherbergte bis vor etlichen Jahren die Krankenpflegeschule. Bei der Auslagerung sei Kompromissbereitschaft nötig, deutete Landrat Wolfgang Lippert weitere Gespräche an: "Die Volkshochschule soll sich nicht benachteiligt fühlen."Mit insgesamt 2,38 Millionen Euro schlagen Investitionen für das Landratsamt dieses Jahr im Vermögenshaushalt kräftig zu Buche. So ist die Sanierung des Anbaus im Amtsgebäude I mit Foyer und Sitzungssaal geplant. Allein dafür liegt die jüngste Kostenschätzung schon bei 1,4 Millionen Euro, verwies der Landrat im Kreisausschuss vor allem auf Ausgaben für den Brandschutz: "Da kommen wir nicht drum rum." Vorgesehen seien auch neue Tische und stapelbare Stühle. Das alte Mobiliar habe in der Vergangenheit zu hohem Reparaturaufwand geführt. Darüber hinaus sollen 2017 die Fenster im Amtsgebäude I erneuert werden (Ansatz 320 000 Euro). Insgesamt steigen die Ausgaben im Vermögenshaushalt des Landkreises um eine Million auf 11,9 Millionen Euro. Allein für den Umbau des Berufsschulzentrums sind anteilig 2,85 Millionen Euro eingeplant, für die Kreisstraße von Liebenstein nach Iglersreuth 1,85 Millionen und für Pechbrunn-Ochsentränke 1,05 Millionen Euro.