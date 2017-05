Politik Tirschenreuth

14.05.2017

Entsteht am Bauhofgelände ein neuer, großer Supermarkt, wie das Stadtrat Karl Berr vermutet? Oder ist alles nur Spekulation, wie es Bürgermeister Franz Stahl formuliert? Eine entsprechende Infoveranstaltung brachte nur wenig Licht ins Dunkel.

Besserer Vorschlag

Frühestens 2021

(kro) Dazu eingeladen hatte die Wählergemeinschaft Umwelt (wir berichteten) Vorsitzender Karl Berr sprach dabei von angedachten Plänen der Stadt, beim bisherigen Bauhof einen großen Einkaufsmarkt zu bauen. Dazu stellte Bürgermeister Franz Stahl klar, dass die Stadt selbst keinen Markt bauen könne. Berr, hieß bei der Veranstaltung auch besorgte Geschäftsinhaber, die im TEO-Komplex ansässig sind, willkommen. Sollte hier wirklich ein Supermarkt entstehen, fürchten sie um Existenzen und Arbeitsplätze. Laut Berr habe am 2. Februar in einer nichtöffentlichen Bauausschusssitzung ein Investor Pläne für einen Markt vorgestellt. Damals sei auch abgestimmt und bei einer Gegenstimme die Pläne genehmigt worden. Um dem geplanten Markt genügend Fläche zu verschaffen, so Berr, sollen neben dem Bauhof und den Stadtwerken auch die Altstadthäuser einschließlich des ehemaligen Postgebäudes abgerissen werden. Eine gravierende Maßnahme, die das Stadtbild in der Bahnhofstraße erheblich verändern würde. Berr und seine Stadtratsfraktionskollegin Kerstin Kurzeck fürchten, dass bei Verwirklichung dieser Pläne viele Einzelhandelsgeschäfte schließen müssten. Die Folge wären weitere Leerstände im Stadtbereich. Dazu Berr, "Oberfranken lässt grüßen, da brauche ich nur nach Arzberg und Schirnding zu schauen."Der Sprecher berichtete davon, dass Diplom-Ingenieur Hans-Werner Schmid einen besseren Vorschlag habe. Der sehe vor, dass das Areal mit seniorengerechten und teilweise barrierefreien Wohnungen, beziehungsweise Generationshäusern, wie von der Regierung der Oberpfalz empfohlen, bebaut werden sollte. Für die Bewohner dieses Wohngebiets wären die nahen Geschäfte im TEO leicht erreichbar und ausreichend. Dazu Bürgermeister Stahl, "wenn man solche Wohnungen bauen will, braucht man einen Investor - einen Träger - die Stadt kann das nicht bauen." Laut Berr soll in der Sitzung am Donnerstag, 18. Mai der Stadtrat über den geplanten neuen Markt abstimmen. "Tirschenreuth hat bereits zwanzig Märkte, ein weiterer ist nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich", schätzt Karl Berr die Situation ein. Eine Abstimmung zu diesem Thema werde es am 18. Mai nicht geben, erwiderte Stahl. Es laufe immer noch das Prüfverfahren, was noch lange dauern könne.Zudem müsse erst einmal das neue Feuerwehrhaus gebaut werden, das voraussichtlich im Herbst 2018 fertig wird. Der Bau des neuen Bauhofs, gleich daneben, werde wohl erst 2019 beginnen und frühestens 2021 fertiggestellt sein. Erst danach habe man Zugriff auf den alten Bauhof. Weiter verwies Stahl darauf, dass die angrenzenden Häuser an der Bahnhofstraße bis zur ehemaligen Post in Privathand seien und der Investor erst mit den Inhabern sprechen müsse.Bürgermeister Franz Stahl erklärte, Tirschenreuth sei eine attraktive Stadt, die für die Wirtschaft interessant sei. Er räumte ein, dass ein Investor Interesse für dieses Gebiet habe und nachgefragt habe, ob er in einer nichtöffentlichen Sitzung im Bauausschuss seine Pläne vorstellen könne. Dabei sei jedoch noch kein Sortiment vorgestellt worden. Der Bauausschuss habe dann beschlossen, die Pläne zu prüfen. Dieses Prüfverfahren laufe im Augenblick. Stahl wehrt sich vehement gegen die Aussage, dass es am 2. Februar eine Abstimmung nach dem Motto "Pro oder Contra" gegeben habe. Weitere Schritte würden im Stadtrat beraten, so stehe es auch im Protokoll. Es gebe rechtliche Vorgaben, an die halte man sich, "und das Recht ist für jeden gleich", so Stahl. Bezugnehmend auf die Abstimmung im Bauausschuss sagte der Bürgermeister, dass Karl Berr kurz zuvor die Sitzung verlassen habe.Berr dazu, "ich musste früher weg." Er könne jedoch beschwören, dass eine Abstimmung stattgefunden habe, "bis auf einen haben alle für den Markt gestimmt." Richard Schleicher forderte mehr Transparenz in der Sache. Der Bürgermeister sagte, dass sich jeder Bürger beim öffentlichen Auslegungsverfahren äußern könne. Berr erwiderte, dass er als Stadtrat das Recht habe, aus einer nichtöffentlichen Sitzung zu berichten, wenn er damit Schaden von der Stadt abwende. Eine Geschäftsinhaberin im TEO-Komplex sagte, dass ihr zwei CSU-Stadträte aus der nichtöffentlichen Sitzung berichtet hätten, noch bevor sie sich mit Kerstin Kurzeck unterhalten habe. Als der Bürgermeister wissen wollte, wer diese Stadträte waren, schwieg sie.