11.05.2017

Als "höchstens befriedigend" stufen die Stadtwerke die wirtschaftlichen Zukunftschancen ein, falls die Parameter der Anreizregulierung sich nicht gravierend ändern. Eine Chance sieht das Unternehmen im persönlichen Kontakt zu den Kunden sowie der individuellen Betreuung. "Für die Stadtwerke wird immer der Faktor Mensch im Mittelpunkt stehen", heißt in dem Wirtschaftsbericht für das laufende Jahr. Dort findet sich in den Aussichten auch ein kleiner Überschuss aus den verschiedenen Geschäftsfeldern. In der Stadtratssitzung trug Bürgermeister Franz Stahl die Kerndaten aus dem Bericht vor. So werden heuer aus der Stromversorgung sowie der Wasserversorgung Gewinne von 327 800 und 19 210 Euro erwartet. Mit 15 710 Euro soll auch die Wärmeversorgung einen Gewinn erzielen. Dem gegenüber stehen Freibad mit 315 891 Euro Verlust sowie der Personennahverkehr mit 28 433 Euro Verlust. Am Ende bliebe dann ein positives Gesamtergebnis von 18 396 Euro. Der Verlustausgleich der Stadt für das Freibad beträgt 77 000 Euro.

Mehr Rücklagen

Die Rücklagen betrugen zum Ende des Jahres 2015 rund 2,48 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um rund 180 000 Euro. Das Stammkapital beträgt unverändert drei Millionen Euro. Das geplante Investitionsvolumen ohne Darlehens-Kapitaldienst (75 500 Euro) liegt in diesem Jahr bei rund 1,5 Millionen Euro. Bei Umsetzung aller Vorhaben wäre Fremdkapital von rund 884 000 Euro notwendig. Die Investitionsschwerpunkte sind die Erschließung Lindenweg, der Erneuerung Angermannstraße und natürlich die Ringleitung Nord. Damit soll die Wasserversorgung des neuen Feuerwehrhauses und des neuen Baugebietes sichergestellt werden.