Sport Tirschenreuth

21.05.2017

33

0 21.05.201733

Es ist vollbracht: Im Endspiel um den Meistertitel in der Kreisklasse Ost setzt sich der ATSV Tirschenreuth mit einem verdienten 1:0-Erfolg gegen den SC Mähring die Krone auf. Derweil muss der SV Schönhaid nächste Serie in der A-Klasse ran.

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse präsentierte sich der ATSV Tirschenreuth auf den Punkt genau in blendender Verfassung. Dank eines Treffers von Jan Kucera gelang die Rückkehr in die Kreisliga. Dagegen musste der Sport-Club am letzten Spieltag die Führungsposition räumen. Aber noch haben die Grenzstädter in der Relegation die Möglichkeit, dem ATSV in die Kreisliga zu folgen. Noch steht allerdings nicht fest, wann, wo und gegen wen Mähring antreten muss. Warten ist somit angesagt. Nicht mehr warten oder zittern müssen die Sportfreunde Kondrau (4:0 in Griesbach) und der FSV Tirschenreuth (1:0 gegen Arzberg-Röthenbach): Beide Teams sicherten sich aus eigener Kraft den Ligaverbleib. Dagegen muss der SV Schönhaid nach der 1:2-Pleite in Neualbenreuth als Schlusslicht den bitteren Gang in die A-Klasse antreten.FC Tirschenreuth II 4:2 (1:2) TSV FriedenfelsTore: 1:0 (8.) Bastian Scharnagl, 1:1 (33.) Stefan Schaumberger , 1:2 (44.) Markus Reger, 2:2 (46.) Fabian Schenkl, 3:2 (52.) Kevin Schmeller, 4:2 (65.) Marco Wölfl - SR: Sebastian Küfner (Nagel) - Zuschauer: 40(wga) Die Platzherren hatten den Gegner in der ersten halben Stunde gut im Griff und führten verdient. Die erste Gästechance führte zum Ausgleich, und kurz vor der Pause prallte das Leder nach einem Lattenschuss auf den Rücken von TW Malzer und von dort ins Tor. In der zweiten Spielhälfte dominierten wieder die Einheimischen, die gleich nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich erzielten und mit weiteren Treffern den Sieg festigten.TSV Konnersreuth II 1:1 (1:1) DJK FalkenbergTore: 0:1 (10.) Daniel Lindner, 1:1 (30.) Markus Hümmer - SR: Alexander Führich - Zuschauer: 50Im letzten Saisonspiel war beiden Teams, anzumerken, dass es für keinen mehr um etwas ging. Dementsprechend wenig Höhepunkte bekamen die Zuschauer zu sehen. Die Gäste hatten den besseren Start und gingen früh nach einer Standardsituation in Führung. In der Folgezeit übernahm die Heimelf das Kommando und kam ebenfalls nach einer Standardsituation zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt änderte sich am Spielverlauf wenig und so verabschiedeten sich beide Kontrahenten mit einem gerechten Remis in die Sommerpause.TSV Bärnau 0:5 (0:0) SV PechbrunnTore: 0:1 (56.) Jacek Pietrzyk, 0:2, (75.) Simon Heinrich, 0:3 (80.) Dominik Elsaesser, 0:4 (83.) Jacek Pietrzyk, 0:5 (86.) Patrick Lang - SR: Anton Bauer (Mähring) - Zuschauer: 50(zwr) Zum letzten Saisonspiel musste die Heimmannschaft wieder stark ersatzgeschwächt antreten. In der ersten Halbzeit, die ausgeglichen verlief, hätte die Heimelf durch Miroslav Havel in Führung gehen können, sein strammer Schuss aus 20 Metern landete aber am Pfosten. In der 56. Min. erzielte der Gast nach einem Konter das 0:1. Danach verhinderte die Querlatte den Ausgleich für den TSV. Im Gegenzug gelang Simon Heinrich das 0:2 für Pechbrunn. Damit war die Partie entschieden. Der Sieg für Pechbrunn geht in Ordnung, viel zum Schluss aber um drei Tore zu hoch aus.ATSV Tirschenreuth 1:0 (0:0) SC MähringTore: 1:0 (59.) Jan Kucera - SR: Wolfgang Bäumler(Waldthurn) - Zuschauer: 493(nls) Vor einer atemberaubenden Kulisse machte der ATSV verdient sein Meisterstück. Die Heimelf verstand es erfolgreich, den Schwung, den Neu-Trainer Marco Zeus mitbrachte, umzusetzen. Die Gäste hatten nur eine einzige Torchance, als Küblböck den Pfosten traf. In der Folgezeit war es ein taktisch geprägtes Spiel, das sich überwiegend im Mittelfeld abspielte. In der 59. Minute gelang Jan Kucera der ersehnte Führungstreffer. Kurz danach schraubte sich der ATSV-Abwehrchef Karl Söllner hoch und knallte den Ball per Kopf an die Latte. Wer jetzt dachte, Mähring würde sich gegen die drohende Niederlage wehren, sah sich getäuscht.SV Griesbach 0:4 (0:2) SF Kondrau IITore: 0:1 (25.) Lukas Schnurrer, 0:2 (41.) Tobias Weig, 0:3 (46.) Manuel Enders, 0:4 (70.) Stefan Bauer - SR: Roland Bauer (Waldsassen) - Zuschauer: 60 - Rot: (42.) Daniel Kreuzer (Griesbach)(eng) Für die Heimelf war das letzte Saisonspiel bedeutungslos, während es für die Sportfreunde noch um den Klassenerhalt ging. In der Anfangsphase hatte man den Eindruck, dass Griesbach das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Beste Tormöglichkeiten wurden nicht genutzt. So kamen die Gäste durch einen Abwehrfehler zur glücklichen 1:0-Führung. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Kondrau immer mehr das Kommando und prompt glückte das 2:0. Wer gedacht hatte, die Heimelf würde sich gegen die drohende Niederlage wehren, sah sich getäuscht. Griesbach musste die zweiten 45 Minuten zudem in Unterzahl spielen. Kondrau erhöhte auf 4:0 und somit war das Spiel gelaufen.FSV Tirschenreuth 1:0 (1:0) TSV Arzberg/Röthenb.Tor: 1:0 (27.) Martin Orsel - SR: Rudolf Kasper (Tröstau) - Zuschauer: 50Der FSV verhinderte mit der besten Saisonleistung den Abstieg. Von Beginn an übernahm die Heimmannschaft das Spielgeschehen und setzte den Gast unter Druck. Arzberg hatte in den ersten 30 Minuten nicht eine Chance. Anders die Hausherren: Sie begannen druckvoll und erspielten sich einige Chancen. Eine davon nutzte Martin Orsel zum 1:0. Nach Zuspiel von Stilp spielte Orsel zwei Gegenspieler im Strafraum aus und nagelte den Ball aus zehn Metern unhaltbar unter die Latte. Der FSV blieb weiterhin am Drücker. Nach der Pause wurden die Gäste stärker, hatte bei einem Pfostenschuss aber Pech. Die Heimmannschaft verteidigte die knappe Führung gekonnt bis zum Schluss. Der Sieg geht in Ordnung.TSV Neualbenreuth 2:1 (1:1) SV SchönhaidTore: 1:0 (2.) Filip Fillinger, 1:1 (33.) Matthias Lemaire, 2:1 (90.) Andreas Rosner - SR: Wolfgang Klose - Zuschauer: 65(rti) Mit einem Heimsieg hat sich der TSV Neualbenreuth in die Sommerpause verabschiedet. Dabei erwischte der TSV einen Traumstart. Mit der ersten Chance des Spiels ging er in Führung. Fillinger brauchte nach einer starken Vorarbeit von Xaver Frank nur noch einzuschieben. Auch danach bestimmte das Heimteam das Spiel. Erst nach 25 Minuten kam Schönhaid besser ins Spiel. Der Ausgleich fiel kurios nach einer direkten Ecke von Lemaire. Danach verflachte das Spiel immer mehr. Auch nach der Halbzeit blieben Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Fast mit dem Schlusspfiff köpfte Andreas Rosner das 2:1.

Bild: Gebert