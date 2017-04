Sport Tirschenreuth

28.04.2017

28.04.2017

In der Kreisliga Süd naht die Entscheidung um die Meisterschaft. Bereits an diesem 27. Spieltag könnten bei der SpVgg Selb die Feierlichkeiten beginnen. Weitaus enger geht es im Kampf um Relegationsplatz zwei zu. Aus Stiftländer Sicht liegt der FC Tirschenreuth gut im Rennen. Dazu muss aber diesmal ein Auswärtssieg her.

Will der FC Tirschenreuth (3./48) im Rennen um den zweiten Tabellenplatz dranbleiben, ist ein Sieg in der Kreisliga Süd beim SV Steinmühle unbedingt Pflicht. Einen 10:0-Kantersieg der Kreisstädter, ähnlich der Vorrunde, wird es kaum geben. Dazu steht für die noch gefährdeten Hausherren zu viel auf dem Spiel. Vor ganz schweren Aufgaben stehen die Relegationsplatzinhaber ASV Waldsassen (13./26) und die SpVgg Wiesau (14./22). Die Klosterstädter gastieren beim Tabellenführer SpVgg Selb 13 (1./61), der bei einer Wunsiedeler Punkte-Einbuße die Meisterschaft eintüten kann, Wiesau trifft auf das Spitzenteam VFC Kirchenlamitz (4./47).TSV Konnersreuth Sa. 15.00 TSV WaldershofDank einer guten kämpferischen Leistung holte die Heimelf vor Wochenfrist in Waldsassen einen verdienten Sieg. Gerne würde Spielleiter Florian Neumann erfolgreich nachlegen, aber die dramatische Personallage macht die Sache gegen einen gefährdeten Gast ungemein schwierig. "Auch wenn wir unsere Stammformation umbauen müssen, bin ich sicher, dass die Punkte in Konnersreuth bleiben", sagt Neumann. Wolf, Plaß, Saller und Franz sind fraglich. Eine Herkulesaufgabe sieht Gästetrainer Stefan Schindler, der in der kommenden Serie vom Ex-Arzberger Markus König abgelöst wird, auf sein Team zukommen. Der Interimscoach schätzt die Hausherren als äußerst unbequem und laufstark ein. "Nur wenn wir die individuellen Fehler abstellen, könnte es zu einem Erfolg reichen." Der Kader ist komplett.VFC Kirchenlamitz So. 15.00 SpVgg WiesauMit gemischten Gefühlen sieht SpVgg-Trainer Benny Lauton der Partie entgegen. "Wenn wir die gleiche Einstellung und Lauffreude wie zuletzt gegen Kondrau an den Tag legen, ist auch ein Punktgewinn möglich. Allerdings gestaltet sich die Personallage äußerst schwierig, denn mit Wölfel, Fiala, Lauton und Mötsch fallen wichtige Leistungsträger aus. Eindringlich warnt VFC-Coach Ali Sener sein Team vor dem Gegner. "Der ist besser als es der Tabellenplatz aussagt. Einen Spaziergang erwarte ich auf gar keinen Fall, denn die Gäste stehen gehörig unter Druck."SpVgg Selb 13 Sa. 17.00 ASV WaldsassenNach der Niederlage in Tirschenreuth fordert SpVgg-Trainer Stefan Rogler seine Mannschaft auf, eine Schippe draufzulegen. Bei einem Sieg und falls Wunsiedel gegen Marktleuthen nicht gewinnen sollte, könnten schon die Sektkorken knallen. "Wir dürfen nicht glauben, dass es ein Spaziergang wird, denn die Gäste benötigen jeden Punkt." Als äußerst ärgerlich stuft Kollege Daniel Bindl die Niederlage gegen Konnersreuth ein. "Wir waren das klar bessere Team, aber die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig." Lamentieren hilft jetzt nicht weiter. Er sieht sein Team in der Außenseiterrolle. Aber mit etwas Glück und einem ähnlichen Auftritt rechnet sich Bindl schon etwas Zählbares aus.SV Steinmühle So. 15.00 FC TirschenreuthUngern erinnert sich SV-Coach Thorsten Meier an die peinliche 0:10-Abfuhr aus der Vorrunde. Diese Schmach schreit förmlich nach Revanche. "Ich vertraue erneut auf unsere Heimstärke. Mit einem Dreier kämen wird dem Klassenerhalt ein großes Stück näher und dafür sollte es sich lohnen, noch einmal kräftig Gas zu geben." Allerdings bleibt die Personallage angespannt. Nach zuletzt sechs Punkten ist der zweite Tabellenplatz für die Gäste wieder in Reichweite. Die anstehende Begegnung wird für FC-Spielleiter Thomas Schramm mit Sicherheit kein Selbstläufer. Ferner hat man keine guten Erinnerungen an Gastspiele in Steinmühle. "Wir werden erneut an unsere Leistungsgrenze gehen müssen." Illner und Gradl fallen aus.1. FC Schwarzenbach So. 15.00 SV Mitterteich IIAuch wenn die Hausherren mit dem Abstieg nichts mehr am Hut haben, fordert Trainer Horst Pankau sein Team auf, weiterhin Bestleistungen zu bringen. "Ich will mich in der Tabelle noch um mindestens zwei Plätze verbessern." Nach der bisher glänzenden Rückrunde ist bei den Gästen plötzlich der Wurm drin. Die ständigen personellen Veränderungen haben sichtlich Spuren hinterlassen. Zu allem Überfluss breitete sich in dieser Woche die Erkältungswelle aus. Deshalb wird es für SV-Vorsitzenden Roland Eckert schwer, beim Tabellennachbarn etwas Zählbares mitzunehmen. Die Anfangsformation entscheidet sich kurzfristig.VfB Arzberg So. 15.00 SG FuchsmühlNach dem mageren 1:1 in Selb-Plößberg fordert VfB-Spielleiter Rainer Walter die Mannschaft auf, wieder ihr wahres Gesicht zu zeigen. Alles andere als ein Sieg gegen das Schlusslicht käme für ihn einer herben Enttäuschung gleich. Schon in der Hinrunde tat sich der bereits als Absteiger feststehende Gast recht schwer und unterlag schließlich deutlich mit 0:4. "Wir reisen logischerweise als krasser Außenseiter an", weiß SG-Coach Wolfgang Eiglmeier. "Aber wir werden den Hausherren das Leben so schwer wie nur möglich machen, um ein anständiges Ergebnis zu erreichen." Die Aufstellung entscheidet sich kurzfristig.SF Kondrau So. 15.00 (SG) Selb-P./Erkersr.Nach den schwachen Vorstellungen gegen Marktleuthen und Wiesau fordert SF-Spielleiter Philipp Hopfner das Team zur Wiedergutmachung auf. Ferner sind die Sportfreunde rechnerisch noch nicht gesichert. Deshalb ist ein Sieg über die stark abstiegsbedrohten Gäste unbedingte Pflicht. Allerdings fehlen mit Brunner, Lanz, Schiml, Gürbüz und Schoof wichtige Leistungsträger. Die Gäste haben den Kampf um die Relegationsplätze noch nicht aufgegeben. Dementsprechend motiviert gehen sie in die Partie. Wenigstens einen Zähler will SG-Spielleiter Werner Künzel mitnehmen.ASV Wunsiedel So. 16.30 FC MarktleuthenGerade rechtzeitig scheint die Heimelf im Kampf um den zweiten Tabellenplatz wieder in die Spur zu kommen. Allerdings warnt ASV-Coach Marco Knirsch sein Team vor dem Gegner. "Dieser hat uns schon in der Vorrunde fast schwindelig gespielt. Wir wissen, was uns im Derby erwartet." Laut FC-Trainer Marc Sommer steht die Heimelf unter großem Druck, will sie ja unbedingt den zweiten Tabellenplatz. "Das könnte uns entgegenkommen." Wegen einiger angeschlagener Spieler wird Sommer die Anfangsformation kurzfristig benennen.