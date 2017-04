Sport Tirschenreuth

24.04.2017

0 24.04.2017

Die Jugend-Kart-Slalom-Saison ist eröffnet. Das Auftaktrennen beim MSC Tirschenreuth ging auf dem Parkplatz eines Möbelhauses über die Bühne. 99 Kartfahrer aus der gesamten Region nahmen teil, deren Ergebnisse für die ADAC-Meisterschaft-Nordbayern, den RPO-Pokal, den NOB-Pokal und die Landkreismeisterschaft gewertet werden. In sechs Altersklassen wurden die Besten ermittelt. Bei den Jüngsten, Starter sind zwischen sechs und sieben Jahre, siegte Mikka Trapp (MSC Wiesau) vor dem Tirschenreuther Lokalmatador Ben Banczyk und Fabienne Gerstner (MSC Marktredwitz). In der Klasse 1 schaffte Jonah Günthner (MSC Marktredwitz) die schnellste Laufzeit, vor Quentin Kukla (AC Friedenfels). Das zahlenmäßig größte Teilnehmerfeld gab es mit 28 Fahrern in der Klasse 2 (Jahrgang 2006/07). Schnellster war hier Elias Härtl (MSC Auerbach) mit 1,1585 Minuten vor Tobias Bayer (AC Waldershof, 1,12587) und Fynn Gürtler (AMC Coburg, 1,1637).

"Dominator" in der Klasse 3 war Simon Brodt (AC Waldershof), der 1,1337 Minuten für beide Durchgänge benötigte. Zweiter wurde Ramon Korte (MSC Wiesau) in 1,1546 Minuten, knapp vor Jonas Eibl (MSC Tirschenreuth, 1,1570 Minuten). Siegerin der Klasse 4 wurde die Marktredwitzerin Alina Fabian, die für beide Läufe 1,1196 Minuten benötigte. Dies war zugleich die Tagesbestzeit! Mit respektvollem Abstand wurde Timo Hölzel (Konradsreuth, 1,1409 Minuten) Zweiter vor Oliver Thiem (MSC Wiesau, 1,1527 Minuten). Sieger der Klasse 5 wurde Paul Kißwetter (AC Waldershof) in 1,1281 Minuten vor Christian Bachmann (MSC Auerbach, 1,1306 Minuten) und Niklas Schmitt (MSC Wiesau, 1,1348 Minuten).