Sport Tirschenreuth

17.02.2017

0 17.02.2017

Die jungen Sportler der Mittelschule der Kreisstadt holen sich gerne mal einen Korb - zumindest wenn es sich dabei um einen Wettkampf auf dem Basketballfeld handelt. So schaffte das Team aus der Kreisstadt vor kurzem die Teilnahme am Regionalentscheid, traf dort aber auf starke Gegner.

Neustadt verdienter Sieger

Im Rahmen des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" fanden in der Sporthalle der Mittelschule Erbendorf das Kreisfinale und der Regionalentscheid im Basketball statt. Im Kreisfinale standen sich zunächst der Gastgeber aus Erbendorf und die Johann-Andreas-Schmeller Mittelschule Tirschenreuth gegenüber. Die Schüler aus Erbendorf erwischten den besseren Start und gingen schnell in Führung. Nach einer Auszeit von Lehrer Roland Meier agierten die Tirschenreuther anschließend jedoch deutlich aggressiver. Sie forcierten mehrere Ballverluste des Gegners, holten den Rückstand auf und erspielten sich eine komfortable Führung, welche sie bis zum Ende nicht mehr abgaben. Damit hatte sich die Mittelschule Tirschenreuth für den Regionalentscheid qualifiziert, bei dem sie zunächst auf die Pestalozzischule aus Weiden traf.Gegen den körperlich überlegenen Gegner zeigten sich die Stiftländer von Beginn an konzentriert und wachsam. Bis zum Ende der ersten Halbzeit konnte sich niemand entscheidend absetzen. Im Anschluss kassierte man jedoch viele leichte Körbe durch Schnellangriffe und verlor die Partie deutlich.Im letzten Spiel traf man auf die Mittelschule Neustadt, den späteren Sieger des Turniers. In den Reihen der Neustädter befanden sich mehrere Vereinsspieler, sogar ein Jugendlicher, der in der Jugendbasket-Ballbundesliga in Bayreuth auf Korbjagd geht. Erwartungsgemäß konnte man dem Gegner nicht Paroli bieten, so dass die Neustädter am Ende als verdienter Sieger vom Platz gingen. Es spielten: Maximilian Back (M10a), Peter Schuller (M9), Jakob Kraus (M9), Lirik Rama (M8), Dennis Berenz (M8), Nico Pietrzyk (M9), Andre Beer (9a), Lukas Schön (M10a), Ahmed Ülgür (M9), Jannis Hültner (M10b).