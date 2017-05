Sport Tirschenreuth

Drei Teams kämpfen in der Kreisklasse Ost in den verbleibenden drei Partien um den direkten Aufstieg in die Kreisliga und die Aufstiegsrelegation. Weder der ASTV Tirschenreuth in der Pole Position, noch der SC Mähring und der SV Griesbach wollen am Saisonende der unglückliche Dritte im Bunde sein, der den anderen beim Jubeln zuschauen muss.

Drei Runden vor Saisonschluss ist in der Kreisklasse Ost sowohl in der Meisterschaft als auch beim Abstieg noch alles offen. Noch macht sich ein Trio berechtigte Hoffnungen auf den Titel oder zumindest den zweiten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Tabellenführer ATSV Tirschenreuth (1./51) darf sich gegen die DJK Falkenberg (10./27) keinen Punktverlust erlauben. Nutznießer wäre Verfolger SC Mähring (2./50), der aber im Gegenzug den TSV Friedenfels (5./33) in Schach halten muss. Schlusslicht SV Schönhaid (14./17) bekommt es ausgerechnet jetzt mit dem SV Griesbach (3./46) zu tun, der unbedingt am Führungsduo dranbleiben will.FSV Tirschenreuth Sa. 15.00 TSV NeualbenreuthNach der Niederlage im Nachholspiel ist es für die Heimelf an der Zeit, endlich dreifach zu punkten. Vom Abstiegsplatz ist man nur zwei Zähler entfernt. "Ich erwarte von meiner Mannschaft vollen Einsatz, um mit einem Sieg den Klassenerhalt so schnell wie möglich in der Tasche zu haben", setzt Trainer Jürgen Ströll die Truppe unter Druck. Entscheidend wird es sein, welche Akteure zur Verfügung stehen. Seit fünf Runden sind die Gäste ungeschlagen. Diese Serie würde TSV-Spielleiter Martin Maier auch in der Kreisstadt gerne fortsetzen. Allerdings muss der Gast auf einige Stammspieler verzichten. Daher wäre er mit einer Punkteteilung einverstanden.SV Pechbrunn Sa. 16.00 TSV Arzberg-Röthenb.Einen ordentlichen Auftritt bescheinigte SV-Coach Sigi Grüner seiner Mannschaft beim Sieg in Schönhaid. "Daran sollten wir unbedingt anknüpfen, wenn wir die Punkte in Pechbrunn behalten wollen." Arzberg sei eine unbequeme, weil spielerisch gute Mannschaft. "Aber das liegt uns. Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen." Grüner steht der komplette Kader zur Verfügung. Einen heißen Tanz gegen einen unmittelbaren Tabellennachbarn erwartet Kollege Andreas Habel. Aus einer kompakten Defensive will er versuchen, nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten.TSV Konnersreuth II So. 13.00 SF Kondrau IIIm Duell der Reservisten liegen die Vorteile ganz klar bei den Hausherren. Die können unbeschwert aufspielen, während die Sportfreunde um den Klassenerhalt bangen. Nach neun ungeschlagenen Spielen liegt die Favoritenrolle eindeutig bei der Heimelf. "Diese tolle Serie wollen wir natürlich fortsetzen", sagt TSV-Spielleiter Florian Neumann. Der Kader richtet sich wie immer nach der "Ersten". "Wir wissen, dass ein starker Gegner auf uns wartet", sieht SF-Spielleiter Philipp Hopfner der Partie skeptisch entgegen. "Aber die Mannschaft will unbedingt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen." Auch bei den Gästen hängt die Aufstellung von der "Ersten" ab.FC Tirschenreuth II So. 14.00 TSV BärnauNach dem Sieg in Kondrau sicherten sich die Gastgeber vorzeitig den Klassenerhalt. "Nun können wir den letzten Spielen gelassen entgegen sehen", nimmt FC-Spielleiter Thomas Schramm den Druck von der Mannschaft. "Bärnau ist äußerst unbequem, aber nicht unschlagbar. Wir wollen noch den einen oder anderen Platz gutmachen." Das Personal hängt von der Kreisliga-Truppe ab. In Tirschenreuth muss, laut TSV-Coach Werner Daubitzer, sein Team das katastrophale Zweikampfverhalten endlich abstellen. Die überraschende Vorrunden-Niederlage sollte genug Ansporn für eine Revanche sein. Havel, Reiter, Kraus und Weiß sind fraglich.SV Griesbach So. 14.00 SV SchönhaidUm dem Führungsduo auf den Fersen zu bleiben, fordert Trainer Manuel Waller ohne Wenn und Aber einen Sieg. Eindringlich warnt er sein Team vorm Tabellenletzten. "Gegner im Abstiegskampf sind immer mit Vorsicht zu genießen." Die personelle Situation entspannt sich langsam, denn Zant, Hecht und Bauer kehren zurück. "So lang der Klassenerhalt rechnerisch noch möglich ist, geben wir nicht auf", gibt sich SV-Spielleiter Carsten Rohrsetzer kämpferisch. "Ich bin überzeugt, wenn die Mannschaft erneut an die zuletzt gezeigten kämpferischen Leistungen anknüpft, ist an der Grenze etwas zu holen." Jedoch gestaltet sich die Personallage schwierig. Schmid ist gesperrt, Stürmer Thoma brach sich einen Wirbel an.SC Mähring So. 15.00 TSV FriedenfelsWir sehen die letzten drei Partien als Endspiele an", erklärt SC-Trainer Pavel Plecity. "Wichtig wird es sein, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und nicht auf die Konkurrenz zu blicken. Jetzt kann sich jeder für seine zuletzt gezeigten Leistungen belohnen." Zum kompletten Kader stößt Neuzugang Hartinger. Nur ungern erinnert sich TSV-Coach Edwin Bauer an die deftige 2:5-Hinrunden-Pleite. Natürlich würde er gerne Revanche nehmen, aber für die Hausherren geht es immerhin um die Meisterschaft. "Wir haben nichts zu verschenken und versuchen, uns so teuer wie nur möglich zu verkaufen."ATSV Tirschenreuth So. 15.00 DJK FalkenbergAufgrund der ersten Halbzeit sah ATSV-Trainer Marco Zeus einen verdienten Sieg in Bärnau. "Gegen Falkenberg bedarf es einer ähnlich starken Leistung. Ferner wollen wir uns für die 2:3-Vorrunden-Niederlage revanchieren." Sollte sich bei den Verletzten eine Besserung einstellen, bleibt der Kader gleich. Als krassen Außenseiter sieht DJK-Coach Harald Konrad seine Mannschaft beim Tabellenführer. "Zumindest versuchen wir, eine kämpferisch ordentliche Leistung abzuliefern. Ein Auswärtspunkt würde uns sehr gut tun." Personell wird es wieder eng, denn einige Spieler sind angeschlagen.