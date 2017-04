Sport Tirschenreuth

28.04.2017

28.04.2017

Zwei Dreikämpfe prägen derzeit die Kreisklasse Ost. An der Tabellenspitze ringen der ATSV Tirschenreuth, SC Mähring und SV Griesbach um Meister und Relegationsteilnehmer. Am anderen Ende wehren sich der FSV Tirschenreuth, SF Kondrau II und SV Schönhaid gegen den Abstieg. Spannung bis zum Schluss ist somit garantiert.

Auf Reisen geht das Führungsduo der Kreisklasse Ost am 23. Spieltag. Und es warten durchaus ernstzunehmende Gegner. Tabellenführer ATSV Tirschenreuth (1./48) wird sich vorm unbequemen TSV Bärnau (11./24) ebenso in Acht nehmen müssen, wie Verfolger SC Mähring (2./47) in Falkenberg (9./27). Gewaltig unter Druck steht Schlusslicht SV Schönhaid (14./17). Nur ein Sieg über den SV Pechbrunn (7./30) nährt die Hoffnung auf den Klassenerhalt.TSV Neualbenreuth Sa. 14.00 TSV FriedenfelsDie Heimelf präsentiert sich nach der Winterpause in blendender Verfassung. Nach fünf Siegen aus den letzten sechs Begegnungen peilt die Simku-Elf wenigstens einen Zähler an. "Wenn wir weiterhin so gut auftreten, machen wir sogar noch den ein oder anderen Tabellenplatz gut", ist sich Spielleiter Martin Maier sicher. Verzichten muss er auf die verletzten Villinger und Ady. Nach dem Derbysieg vom letzten Wochenende reisen die Gäste laut Trainer Edwin Bauer mit einer positiven Einstellung an die Grenze. Natürlich weiß er um den tollen Lauf des Gastgebers, ist aber trotzdem gewillt, einen Zähler zu entführen. Bauer selbst fällt aus, dafür rückt Dietz in den Kader.SV Schönhaid Sa. 15.00 SV Pechbrunn"So lange es rechnerisch möglich ist, die Klasse zu halten, geben wir nicht auf", verspricht Spielleiter Carsten Rohrsetzer. Ausgerechnet jetzt schlägt bei den Hausherren das Verletzungspech brutal zu. Zu den bereits acht verletzten Akteuren gesellen sich Blöte und Wedlich hinzu. "Ich bin überzeugt, dass die volle Punktzahl in Schönhaid bleibt", sagt Rohrsetzer. Nach dem schlechtesten Spiel der Saison verlangt Gästecoach Sigi Grüner von seiner Mannschaft umgehend Wiedergutmachung. "Sie spielte bis jetzt eine tolle Saison und holte ziemlich schnell die geforderten 30 Punkte. Damit scheint die Mannschaft aber schon zufrieden zu sein", glaubt Grüner. "Ich will, dass sie sich nochmals motiviert und Spaß am Fußball zeigt." Völkl kehrt in den kompletten Kader zurück.Arzberg-Röthenbach Sa. 15.00 TSV Konnersreuth IIBeide Kontrahenten sind gesichert und können befreit aufspielen. Nach der schwachen Leistung letzte Woche fordert Arzbergs Trainer Andreas Habel eine gewaltige Leistungssteigerung. "Ohne Laufbereitschaft und Wille war in Tirschenreuth nichts zu holen. Das muss sich umgehend ändern." Aufgrund etlicher Ausfälle wäre Habel aber schon mit einer Punkteteilung einverstanden. Ebenfalls große Personalsorgen plagen die Gäste. "Einige Spieler sind angeschlagen, andere privat verhindert", schraubt Spielleiter Florian Neumann die Erwartungshaltung drastisch runter. Auch er könnte mit einem Punkt gut leben.SF Kondrau II So. 13.00 FC Tirschenreuth IIGerade in der derzeitigen Lage beklagt die Heimelf etliche Ausfälle. Kein Grund für SF-Spielleiter, vorzeitig aufzugeben. Mit den Tugenden aus den letzten Spielen wie Disziplin, Kampf und Einsatzwillen will er die nötigen Punkte zum Klassenerhalt einfahren. Allerdings gastiert ein Gegner, der nur schwer einzuschätzen ist. Nach dem Sieg vom letzten Wochenende sind die Gäste für Spielleiter Thomas Schramm aus dem Gröbsten raus. "Noch ein Sieg aus den letzten vier Spielen sollte für den Klassenerhalt reichen. Und den wollen wir natürlich gleich in Kondrau einfahren." Das Aufgebot richtet sich wie immer nach der Ersten.DJK Falkenberg So. 15.00 SC Mähring"Wir haben derzeit die Seuche am Fuß", beklagt sich DJK-Trainer Harald Konrad. "Vielleicht bedarf es eines Spiels gegen ein Spitzenteam, um wieder ein Erfolgserlebnis zu bekommen." Die Personallage entschärft sich, da Grüner, Fürnrohr und Prechtl zurückkehren. "Wir wollen zu Hause den Gästen einen beherzten Kampf liefern und ihnen wenigstens einen Zähler abknöpfen." Begeistert war SC-Trainer Pavel Plecity von der Leistung seiner Truppe vor Wochenfrist. "Treten wir die restlichen Spiele ähnlich auf, spielen wir mit Sicherheit um die Meisterschaft mit." Grund dafür sieht Plecity darin, dass einige Leistungsträger zu ihrer Form zurückfinden. Der Sportclub reist mit dem besten Aufgebot an.FSV Tirschenreuth So. 15.00 SV GriesbachDer lange Zeit als Topfavorit gehandelte Gast kommt einfach nicht in die Gänge. Darin sieht FSV-Trainer Jürgen Ströll seine Chance. Schon im Hinspiel gelang es, den Gästen einen Punkt abzunehmen. "Hauptaufgabe wird es sein, die gute Gäste-Offensive in den Griff zu bekommen, denn in der Defensive ist Griesbach verwundbar. Und das wollen wir unbedingt nutzen." SV-Coach Manuel Waller erwartet ein ungemein schwere Spiel, denn die Hausherren stehen mit dem Rücken zur Wand. "Rein spielerische Mittel werden kaum reichen, um erfolgreich zu sein. Es geht wohl nur über den Kampf." Zu den bereits sechs fehlenden Stammkräften kommt zusätzlich Häring wegen eines Kreuzbandrisses hinzu.TSV Bärnau So. 15.00 ATSV TirschenreuthIm Heimspiel gegen den Spitzenreiter sieht TSV-Trainer Werner Daubitzer nach den zuletzt schwachen Leistungen sein Team ganz klar in der Außenseiterrolle. Auch wenn Ramsauer, Härtl und Havel verletzt ausfallen, setzt Daubitzer auf die Heimstärke. "Vielleicht reicht es zu einem Punkt." Skeptisch sieht Kollege Marco Zeus der Partie entgegen. "In Bärnau ist es immer schwer, erfolgreich zu bestehen. Vor allem benötigt die Heimelf zum Klassenerhalt noch einige Punkte. Wir sind auf einen hochmotivierten Gegner vorbereitet." Nicht blenden lassen will sich Zeus vom klaren 6:0-Vorrundensieg. Lediglich Schiffl ist fraglich.