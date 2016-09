Erste Grundschläge auf dem Tennisplatz

Sport Tirschenreuth

Der Tennisclub im ATSV hatte beim Ferienprogramm der Stadt wieder Kinder eingeladen, die erste Erfahrungen mit dem Tennisschläger machen wollten. Nicht weniger als 36 Mädchen und Buben im Alter zwischen fünf und elf Jahren bevölkerten vor kurzem die Tennisanlage des Vereins an der Franz-Heldmann-Straße. Um den vielen Kindern die ersten Erfahrungen mit dem Tennisschläger beizubringen waren viele Helfer notwendig. So unterstützten die Trainer Petr Machat, Claus Bäumler, Hans-Jürgen Kiermaier und 13 Jugendspieler, um den jungen Gästen ein paar kurzweilige Stunden zu bereiten. Es wurden erste Grundschläge sowohl auf dem Kleinfeld als auch auf dem Großfeld geübt. Darüber hinaus standen Motorikübungen und das Hockeyspielen auf dem Programm. Bei bestem Wetter und hohem Einsatz kamen so manche gehörig ins Schwitzen, doch alle hatten großen Spaß beim Tennis-Erlebnis. Im Bild die Teilnehmer mit ihren Übungsleitern (hintere Reihe). Bild: hä