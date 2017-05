Sport Tirschenreuth

08.05.2017

Der FC Tirschenreuth ist die Mannschaft der Stunde in der Kreisliga Süd. Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt die Truppe von Spielertrainer Marian Vaclavik nur mehr einen Zähler hinter Platz zwei - dem Rang, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt.

Starke Youngsters

Planungen mit Schnurrer

Wir werden nicht locker lassen und wollen unbedingt sechs Punkte holen. Was dann rauskommt, entscheidet der ASV Wunsiedel. Thomas Schramm, Sportlicher Leiter beim FC Tirschenreuth

Zwölf Zähler hinter der SpVgg Selb 13, die seit dem vergangenen Wochenende Meister ist, und satte 13 Punkte hinter dem ASV Wunsiedel: Als die Kreisligisten im November die Fußballsachen einwinterten, sprach nicht mehr wirklich viel dafür, dass der FC Tirschenreuth nochmal in den Aufstiegskampf würde eingreifen können."Wir haben gar nicht so viel anders gemacht in der Wintervorbereitung. Die Jugendspieler, die wir notgedrungen früher als eigentlich geplant hochziehen mussten, haben richtig eingeschlagen. Und dass der ASV Wunsiedel dermaßen einbricht, war so nicht abzusehen", analysiert Tirschenreuths Sportlicher Leiter Thomas Schramm den Frühjahrs-Aufschwung der Kreisstädter. Die Youngsters Alexander Oroudji, Tobias Sammüller und Tobias Siegert seien in Zeiten personeller Not eingesprungen. "Je schlechter das Wetter wird, desto übersichtlicher werden die Kader. Die Jungs aber waren, in Absprache mit U19-Coach Manfred Kinle, sofort da und haben sich auch schon in die Torschützenliste eingetragen." Seit die Kugel im Jahr 2017 wieder rollt, holte kein Team mehr Zähler als der FC (24). 180 Minuten sind in der aktuellen Saison noch zu absolvieren, ob es einen Zuschlag in Form von Relegationsspielen gibt, hängt zum einen von den eigenen Auftritten beim VfB Arzberg und zum Saisonabschluss daheim gegen die Sportfreunde Kondrau ab - zum anderen von Wunsiedel. "Wir werden nicht locker lassen und wollen unbedingt sechs Punkte holen. Was dann rauskommt, entscheidet der ASV Wunsiedel."Der Vorsprung der Oberfranken ist seit der Winterpause wie die Schneemassen auf einen mickrigen Zähler zusammengeschmolzen. Entweder bei der SpVgg Wiesau oder zu Hause gegen den Meister aus Selb müsste der ASV noch patzen, wenn der Tirschenreuther Traum von der Bezirksliga weiterleben soll - und die eigene volle Punkte-Ausbeute vorausgesetzt. "Arzberg liegt uns eigentlich. Beim VfB haben wir in den letzten Vergleichen stets gut ausgeschaut. Und Kondrau dürfte das Augenmerk eher auf den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft in der Kreisklasse legen", blickt Schramm auf die letzten beiden Herausforderungen voraus.Mit wachsamen Augen verfolgt Udo Schnurrer derzeit die Auftritte der Gelb-Schwarzen. Schließlich will der Trainer ja wissen, ob er in der kommenden Spielzeit einen Kreis- oder doch einen Bezirksligisten trainiert. "Es ist sicher nicht verkehrt, dass Udo schon früher als gedacht aus Wunsiedel weggegangen ist. So kann er sich gleich einen Überblick über den Kader verschaffen, welchen Spieler er auf welcher Position einsetzen will und wo er eventuell noch Nachbesserungsbedarf sieht." Die FC-Verantwortlichen treiben die Planungen sowieso unabhängig von der künftigen Liga-Zugehörigkeit voran. "Wir wollen den Kader etwas breiter aufstellen." Doch bevor der Fokus gänzlich auf die nächste Serie gelegt wird, wollen die Kreisstädter die famose Aufholjagd seit der Winterpause krönen - damit aus der Mannschaft der Stunde noch das Team der Saison wird.