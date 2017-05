FSV Tirschenreuth unter Zugzwang

Sport Tirschenreuth

02.05.2017

6

0 02.05.2017

FSV Tirschenreuth Mi. 18.30 Konnersreuth II

(chap) Endgültig über die Bühne kriegen müssen beide Teams diese Nachholbegegnung. Dabei steht für die Hausherren eine Menge auf dem Spiel. Sie haben nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Trotz der satten 1:5-Niederlage gegen Griesbach war FSV-Trainer Jürgen Ströll mit dem Auftritt seiner Truppe einverstanden. "Ich erwarte erneut Einsatz und Kampfeswillen, um die nötigen Zähler zum Klassenerhalt einzufahren. Wir müssen so lange wie nur möglich den Ball halten, um den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen." Michael Weiß und Simon Seitz fallen aus. Gut leben konnte TSV-Spielleiter Florian Neumann mit der Nullnummer in Arzberg/Röthenbach. "Gelingt es uns, erneut eine ähnlich kompakte und geschlossene Mannschaftsleistung abzuliefern, sind wir nicht chancenlos", glaubt Neumann. Die Personallage entspannt sich etwas.SchachMarktleuthener Dreifach-SiegMitterteich. Im Mehrgenerationenhaus gingen die Blitz-Kreis-Einzelmeisterschaften im Schach über die Bühne. Mit der Rekordteilnahme von 24 Spielern musste jeder Spieler 23 Partien in einem Modus von fünf Minuten Bedenkzeit pro Spieler und pro Partie absolvieren. In der fünfstündigen Veranstaltung sah man die Hände nur so über die Bretter fliegen, und so blieb auch manche Überraschung nicht aus. Als Sieger ging Titelverteidiger Toralf Kirschnek mit einem Punkt Vorsprung vor Rene Stingl und Andreas Reißner (alle aus Marktleuthen) hervor. Bester Mitterteicher war Paul Trapp auf Rang fünf mit zwei punktgleichen Kontrahenten. Dabei bezwang Trapp die vor ihm platzierten Kirschnek und Reißner. Die weiteren Mitterteicher Resultate: Michael Mücke landete auf Platz zehn vor Herbert Baier auf Rang elf und Hermann Schedl auf Rang 23.