Sport Tirschenreuth

07.05.2017

Führungswechsel in der Kreisklasse Ost: Der SC Mähring grüßt zwei Spieltage vor Saisonende von ganz oben. Die Grenzstädter nutzen einen Patzer des ATSV Tirschenreuth.

4:0 fertigte der Sport-Club den TSV Friedenfels auf eigenem Gelände ab. Weil der bisherige Spitzenreiter aus der Kreisstadt aber daheim nicht über ein mageres 1:1 gegen Falkenberg hinauskam, tauschten beide Meisterschaftsfavoriten die Plätze. Es scheint alles angerichtet für einen echten Krimi am letzten Spieltag, wenn beide Teams den Meister vermutlich im direkten Duell ausspielen werden. In Schlagdistanz bleibt der SV Griesbach, der sich knapp gegen das Schlusslicht aus Schönhaid behauptete. Einen entscheidenden Befreiungsschlag verpasste im Tabellenkeller die Kondrauer "Zweite". Beim TSV Konnersreuth II waren sie über weite Strecken die bessere Mannschaft, kassierten aber zehn Minuten vor dem Ende einen bitteren Gegentreffer.FSV Tirschenreuth 1:1 (0:0) TSV NeualbenreuthTore: 0:1 (57.) Florian Riederer, 1:1 (70.) Andre Mark - SR: Heinz-Dieter Jahn (Holenbrunn) - Zuschauer: 50Abstiegskampf pur am Lerchenfeld. Der Heimelf erkannte man an, dass es um viel geht. Neualbenreuth hatte das Geschehen weitgehend Griff, konnte daraus im ersten Durchgang aber kein Kapital schlagen. Somit ging es mit einem für die Hausherren schmeichelhaften torlosen Remis in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde der FSV stärker. Das 1:0 fiel aber auf der Gegenseite durch Fabian Riederer. Danach drängte der FSV auf den Ausgleich, der in der 70. Minute auch durch Andre Mark fiel. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.TSV Konnersreuth II 1:0 (0:0) SF Kondrau IITore: 1:0 (80.) Michael Braun - SR: Anton Bauer (Mähring) - Zuschauer: 40Im Derby gegen gelang dem TSV Konnersreuth II ein glücklicher Heimsieg. In den ersten 20 Minuten war das Spiel ausgeglichen ohne nennenswerte Chancen. Danach wurden die Gäste spielbestimmend. Gefährlich wurde es jedoch nur nach Standardsituationen, da beide Abwehrreihen gut standen. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild, von den Gastgebern war nur wenig zu sehen und Kondrau blieb am Drücker. In der 80. Minute entschied schließlich eine Standardsituation das Spiel, als Braun einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer zum 1:0 schlenzte. Letztendlich ein glücklicher Sieg für Konnersreuth. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.FC Tirschenreuth II 4:1 (2:0) TSV BärnauTore: 1:0 (10.) Andreas Gleißner (Eigentor), 2:0 (14.) Marco Röckl, 2:1 (59.) Tobias Bauer, 3:1 (63.) und 4:1 (65.) Thomas Weiß - SR: Walter Aufschläger (Leutendorf) - Zuschauer: 45(wga) Dieses Derby gewannen die Platzherren verdient, da sie das Tempo bestimmten und die besseren Chancen hatten. In der ersten Viertelstunde bedrängten sie das Gästetor, wobei mit zwei Treffern der Grundstock für den Sieg gelegt wurde. Dann verflachte die Begegnung. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste zunächst besser und erzielten den Anschlusstreffer. Binnen drei Minuten entschied frühzeitig Thomas Weiß mit einem Drehschuss vom Elfmeterpunkt und einem Freistoßheber aus 20 Metern diese Begegnung. Torwart Marco König verhinderte in der 83. Minute gegen Niclas Groll den fünften Treffer.SV Griesbach 2:1 (2:1) SV SchönhaidTore: 1:0 (7.) Matthias Voith, 1:1 (14.) Michael Bauernfeind, 2:1 (24.) Matthias Voith - SR: Rudolf Kasper (Tröstau) - Zuschauer: 64 - Rot: (77.) Petr Kotal (Griesbach)(eng) Bei Dauerregen entwickelte sich von Beginn an eine flotte Partie. Griesbach übernahm gleich das Kommando und ging durch Matthias Voit verdient in Führung. Die Gäste kamen jedoch wenig später zum Ausgleich. Die Heimelf zeigte sich wenig geschockt und kam wiederum durch Voith per Kopf zur erneuten Führung. Gleich nach Wiederanpfiff hatte Griesbach Pech mit einer Bogenlampe an den Pfosten. Danach verflachte die Partie etwas. Nach einen Ballverlust im Mittelfeld kam Schönhaid zu einem schnellen Gegenzug. Der Gästestürmer lief alleine auf Torhüter Petr Kotal zu, der nur mit einer Grätsche gegen Ball und Gegner ein Tor verhindern konnte. Die folgerichtige Rote Karte ermöglichte Ersatztorwart Franz Pfleger, für die restliche Spielzeit den Kasten sauber zu halten. Die Gäste drängten in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich, doch die Heimelf überstand die Drangperiode mit etwas Glück und landete einen insgesamt verdienten Sieg.SC Mähring 4:0 (1:0) TSV FriedenfelsTore: 1:0 (2.) Andreas Beer, 2:0 (47.) Patrick Sporrer, 3:0 (49.) Lukas Kliment, 4:0 (67.) Andreas Beer - SR: Dieter Sagolla (Leutendorf) - Zuschauer: 50Durch den frühen Führungstreffer per Kopf durch Andreas Beer hatte die Heimelf von Anfang an das nötige Selbstbewusstsein und spielte die Bälle sauber von hinten heraus. Torwart Nemec erlebte einen ruhigen Nachmittag. In der zweiten Hälfte agierte der SC auch offensiv druckvoller und erzielte, trotz eines verschossenen Elfmeters, weitere schöne Tore. Die Gäste fielen nur durch überhartes Zweikampfverhalten auf.ATSV Tirschenreuth 1:1 (0:1) DJK FalkenbergTore: 0:1 (30.) Daniel Lindner, 1:1 (58.) Fabian Lorenz - SR: Siegfried Scharnagl (Großkonreuth) - Zuschauer: 86(nls) Wie zu erwarten agierten die Falkenberger aus einer kompakten Abwehr heraus und ließen die Hausherren nicht ins Spiel kommen.Der ATSV war zwar feldüberlegen, aber Kombinationen kamen kaum zustande. Sobald man in die Nähe des gegnerischen Strafraums kam, wusste die Heimmannschaft nicht weiter und verhedderte sich ein ums andere Mal. Anders die Gäste, die die wenigen Chancen, die sich ihnen boten, konsequent zu Ende spielten. So war die Halbzeitführung für Falkenberg auch verdient. Nach der Pause machte der ATSV weiter Druck und erspielte sich auch Möglichkeiten. Eine davon führte schließlich zum verdienten Ausgleich. Doch die Heimmannschaft verpasste es nachzulegen und die Gäste standen wieder sicherer in der Abwehr. Tirschenreuth fand kein Mittel, dieses Abwehrbollwerk zu knacken und so musste man sich einem Punkt zufrieden sein.