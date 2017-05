Sport Tirschenreuth

25.05.2017

Der ATSV Tirschenreuth feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Alle Sparten werden dazu einen besonderen Beitrag leisten. Die Fußballabteilung hat am vergangenen Wochenende bereits für einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr gesorgt. Die erste Mannschaft schaffte als Meister der Kreisklasse Ost den Aufstieg in die Kreisliga und auch die "Zweite" (Vizemeister der A-Klasse Ost) spielt in der nächsten Saison eine Klasse höher.

Und eine Woche später folgt schon das nächste Highlight: Der FC Bayern München kommt nach Tirschenreuth! Nein, es ist nicht der soeben gekürte alte und neue Deutsche Meister, sondern die Senioren-Kicker aus der Landeshauptstadt. Am Samstag um 16 Uhr findet dieses Schmankerl auf dem ATSV-Sportplatz "An der Glashütte" statt.Da werden natürlich Erinnerungen wach an das Gastspiel der damaligen Weltmeister und Gewinner des Landesmeister-Cups um Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Paul Breitner in der Kreisstadt im Jahr 1974. Jetzt gelang es Alexis Ried, den AH-Spielleiter des ATSV, die Senioren des FC Bayern München nach Tirschenreuth zu holen. Natürlich ein schwerer Brocken für die ATSV-Mannen, denn auch die Senioren C der Rot-Weißen machen das, was man vom großen FC Bayern erwartet: Sie spielen herausragenden Fußball, schießen viele Tore, begeistern die Zuschauer und holen Titel. So war es auf jeden Fall in der vergangenen Saison, in der die Münchener ihre Seniorenliga dominierten und auch Bayerischer Meister wurden.Über die Favoritenrolle macht man sich beim Gastgeber keine Illusionen: "Dass wir in diesem Spiel nicht der Favorit sind, dürfte jedem Besucher klar sein. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um so gut es geht mitzuhalten", sagt Ried. Spielbeginn ist am Samstag um 16 Uhr am Sportplatz "An der Glashütte". Der Eintritt ist frei.