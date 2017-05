Sport Tirschenreuth

26.05.2017

Erste Etappe auf dem Weg in die Bezirksliga: Drei Spiele muss der FC Tirschenreuth gewinnen, um den Sprung zu schaffen. Die erste Hürde ist der 1. FC Creußen.

In der Winterpause glaubte niemand mehr daran, dass der FC Tirschenreuth in dieser Saison noch ans Tor zur Bezirksliga klopfen würde. 12 Punkte lagen die Kreisstädter zu diesem Zeitpunkt hinter dem späteren Meister SpVgg Selb, sogar 13 hinter dem damaligen Spitzenreiter ASV Wunsiedel. Doch mit einer furiosen Frühjahrsrunde fingen die Kreisstädter den schwächelnden ASV noch ab und gingen als Vizemeister der Kreisliga Süd durchs Ziel. Der Lohn ist die Relegation zur Bezirksliga.Im ersten Relegationsspiel trifft der FC Tirschenreuth am Samstag um 15 Uhr in Nagel auf den Bezirksliga-12. FC Creußen. "Wir nehmen das ganz locker. Wenn's mit dem Aufstieg klappt, ist's okay. Wenn nicht, spielen wir weiter Kreisliga", blickt FC-Spielleiter Thomas Schramm der ersten von maximal drei Hürden gelassen entgegen. Drei Siege sind für den Sprung nach oben nötig. Ein Erfolg gegen Creußen vorausgesetzt, würde der FC Tirschenreuth am Mittwoch, 31. Mai, um 18.30 Uhr auf den Gewinner der Partie VfB Kulmbach (14. Bezirksliga) gegen TSV St. Johannis Bayreuth (2. Kreisliga Bayreuth) treffen. Bei einem weiteren Sieg wäre am Samstag, 3. Juni, um 15 Uhr der FC Rehau (2. Kreisliga Nord) in einem möglichen "Endspiel" der dritte Gegner der Truppe von Spielertrainer Marian Vaclavik.Die Lockerheit bewahren und die Form der letzten Wochen auf den Platz bringen, sind für Schramm die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Abschneiden. Der Spielleiter des FC Tirschenreuth weiß aber auch, dass Creußen ebenfalls "einen Lauf" hat. Die Oberfranken haben von den letzten zehn Spielen sechs gewonnen, drei Mal remis gespielt und nur gegen Meister SV Friesen verloren. Schramm kennt den Gegner nicht, die FC-Verantwortlichen haben sich aber informiert. "Wir werden uns darauf einstellen, allerdings unser Spiel nicht nach dem Gegner richten", sagt der Spielleiter.Die Kreisstädter können vermutlich in Bestbesetzung antreten. Lediglich hinter dem Einsatz von Marek Kratochvil steht aus beruflichen Gründen ein Fragezeichen.