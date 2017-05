Sport Tirschenreuth

28.05.2017

Der FC Tirschenreuth hat die erste Hürde auf dem Weg zur Bezirksliga genommen. In einer hartumkämpften Partie setzte sich das Team um Spielertrainer Marian Vaclavik letztlich verdient gegen den 1. FC Creußen durch. Nächster Gegner ist St. Johannis Bayreuth.

Während der FC Tirschenreuth weiter von der Bezirksliga träumen darf, muss der 1. FC Creußen (12. Bezirksliga Oberfranken Ost) nach nur einer Spielzeit auf Bezirksebene wieder in die Kreisliga zurück. Der Zweite der Kreisliga Süd trifft im zweiten Relegationsspiel am Mittwoch, 31. Mai, um 18.30 Uhr in Wunsiedel auf den TSV St. Johannis Bayreuth (2. Kreisliga Bayreuth), der den VfB Kulmbach (14. Bezirksliga) mit 2:1 bezwang.Beide Teams begannen auf dem Platz des FC Nagel aus einer kontrollierten Defensive, wobei Creußen optische Vorteile hatte. Häufig versuchten es die Oberfranken mit Diagonalbällen auf den wieselflinken Krauß. Dieser hatte nach einer Viertelstunde auch die erste hochkarätige Chance. Bei seinem Rechtsschuss war FCT-Torwart Alexander Schirmer schon geschlagen, doch der Pfosten verhinderte den Einschlag. Diese vergebene Gelegenheit sollte sich nahezu im Gegenzug rächen. Nach einem herrlichen Zuspiel von Jan Vujtech lupfte Daniel Lauterbach das Leder über den herausgeeilten Harrison Booth zum 1:0 für die Oberpfälzer ins Netz.Am Spielverlauf änderte sich vorerst nur wenig. Den spielerisch reiferen Eindruck machten die Creußener, während der FCT mit großer Kampfkraft dagegenhielt. In der 37. Minute durfte der Bezirksligist jubeln. Und da machte es die FCT-Hintermannschaft Krauß recht einfach. Der Angreifer wurde bei seinem Solo nicht angegriffen und auch Alexander Bauer konnte den Schuss zum Ausgleich nicht mehr verhindern. Wohl noch im Freudentaumel sorgte Lauterbach, der beste FCT-Akteur an diesem Tag, auf der Gegenseite schon wieder für den Dämpfer. Völlig übermotiviert und unnötig holte Moritz Hagen den Tirschenreuther Angreifer von den Beinen. Den Strafstoß verwandelte Jan Vujtech souverän zur 2:1-Pausenführung.Der FC Tirschenreuth konnte das Spiel zu Beginn der zweiten Hälfte deutlich offener gestalten und ließ die Oberfranken nicht mehr so zur Entfaltung kommen. Creußen kam kaum noch gefährlich vor den Kasten und wenn überhaupt durch Distanzschüsse, die für den stark agierenden Alexander Schirmer eine sichere Beute waren. Brenzlig wurde es lediglich, als der Schlussmann einen weiten Ball zu klären versuchte und die Kugel Gashi direkt in die Beine knallte. Dessen Abschluss konnte Schirmer aber beim Zurücklaufen noch entschärfen. Creußen öffnete nun immer mehr die Deckung und Tirschenreuth hatte Platz zum Kontern. Dabei gab es zahlreiche Gelegenheiten, die jedoch leichtfertig vergeben wurden. In der Schlussphase warfen die Oberfranken alles nach vorne und es gab durchaus noch kritische Situationen zu überstehen. Im Gewühl kam aber letztlich immer eine Tirschenreuther Fußspitze an die Kugel und konnte den Ball aus dem Gefahrenbereich befördern.