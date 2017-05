Sport Tirschenreuth

05.05.2017

7

0 05.05.2017

(jr) Neun Mannschaften aus den Schulen des Landkreises beteiligten sich am Fußball-Kreisentscheid der Altersklasse Jungen AK IV der Jahrgänge 2005 bis 2007. Der Sportpark des FC Tirschenreuth bildete einen tollen Rahmen für das Turnier. Die neun Teams ermittelten in drei Vorrundengruppen die Teilnehmer an der Endrunde.

Es qualifizierten sich die Realschule Waldsassen sowie die Mittelschule und Realschule Kemnath. In der Endrunde besiegte Waldsassen beide Kemnather Schulen jeweils mit 2:0 und wurde damit Kreissieger. Den zweiten Platz erreichte die Mittelschule Kemnath, sie rang die Realschule Kemnath mit 3:1 nieder.Waldassen vertritt nun den Kreis Tirschenreuth beim Regionalentscheid, der am Dienstag, 9. Mai, ebenfalls in Tirschenreuth ausgetragen wird. Die weiteren Plätze: 4. Gymnasium Tirschenreuth, 5. Mittelschule Tirschenreuth, 6. Mittelschule Erbendorf, 7. Mittelschule Ebnath-Neusorg, 8. Mittelschule Mitterteich und 9. Mittelschule Waldsassen.Turnierleiter Alexander Köstler dankte allen Teams für ihre faire Spielweise. Die drei Erstplatzierten wurden mit Spielbällen belohnt. Schulamtsdirektor Wolfgang Krauß dankte den Schiedsrichtern Wilhelm Mayer, Hugo Kraus und Herbert Bock. Das Turnier sei eine Werbung für den Nachwuchsfußball gewesen. Dank der Vereine werde auch in den Schulen guter Sport geboten. "Ich habe tollen Sport mit viel Power und Spaß gesehen", sagte Krauß.