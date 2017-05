Sport Tirschenreuth

Was für ein Einstieg ins Trainer-Geschäft für Marco Zeus! Ein Meistertitel, zwei Aufstiege - die Bilanz des 35-Jährigen bei seiner ersten Station ist eindrucksvoll. Verständlich, dass beim ATSV Tirschenreuth der Jubel am Sonntag keine Grenzen mehr kannte.

Zu Hause ungeschlagen

Zeus zuversichtlich

Wir haben gute Individualisten, doch vor allem im Kollektiv haben wir überragend funktioniert. Marco Zeus, Trainer des ATSV Tirschenreuth

Beim ATSV Tirschenreuth brachen am Sonntag nach dem "Endspiel" gegen den SC Mähring alle Dämme. Mit dem 1:0-Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter machten die Kreisstädter ihr Meisterstück in der Kreisklasse Ost und damit den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga Süd perfekt. Den enttäuschten Mähringern, denen ein Remis zum Titelgewinn gereicht hätte, bleibt die Chance, als Zweiter über die Relegation noch den Sprung nach oben zu schaffen. Den Triumph des ATSV komplettiert die zweite Mannschaft, die als Vizemeister der A-Klasse Ost ebenfalls direkt aufsteigt und in der kommenden Saison in der Kreisklasse spielt."Das war nicht geplant. Wir hatten in dieser Saison andere Ziele, wollten uns eigentlich nur spielerisch weiterentwickeln. Der Aufstieg wäre erst das nächste Ziel gewesen. Dass es jetzt bereits geklappt hat, ist natürlich überragend", erklärte Trainer Marco Zeus nach dem Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Mähring, den Jan Kucera mit seinem Goldenen Tor in der 59. Minute perfekt gemacht hatte. Für den Trainer-Neuling ist der Aufstieg aber verdient, weil die Mannschaft hervorragend gearbeitet und als Team überzeugt habe. "Wir haben gute Individualisten, doch vor allem im Kollektiv haben wir überragend funktioniert", nennt Zeus den Schlüssel zum Erfolg.Den Grundstein zum Titelgewinn legte der ATSV Tirschenreuth mit seiner Heimstärke. In 13 Partien gab es 10 Siege und 3 Unentschieden. Nur zwei Mal - jeweils 2:3 in Falkenberg und Pechbrunn - musste sich der Meister geschlagen geben. "In Pechbrunn führten wir 2:0 und haben noch verloren", erinnert sich Zeus an den Fehlstart nach der Winterpause am 18. März. Doch danach gab sich seine Mannschaft keine Blöße mehr und blieb bis zum Saisonende ungeschlagen - mit der Krönung am Sonntag gegen Mähring.Der neuen Saison in der Kreisliga blickt der ehemalige Torwart, der von 2005 bis 2016 beim SV Plößberg zwischen den Pfosten stand (davon zehn Jahre in der Bezirks- und Bezirksoberliga), zuversichtlich entgegen. Zeus kann sich nicht vorstellen, dass der ATSV ähnliche Probleme bekommt wie in der Saison 2015/16. Damals stiegen die Kreisstädter als Tabellenletzter (nur zwei Siege) sang- und klanglos aus der Kreisliga ab.Am Kader werde sich laut Zeus im Großen und Ganzen nichts ändern. "Wir werden nicht auf Biegen und Brechen Spieler verpflichten. Denn beide Mannschaften haben es nach dem Aufstieg verdient, in der höheren Klasse zu spielen." Und Zeus ist überzeugt: "Beide Teams sind in der Lage, die Kreisliga beziehungsweise die Kreisklasse zu halten."