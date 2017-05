Sport Tirschenreuth

12.05.2017

12.05.2017

Noch steht die SpVgg Wiesau auf einem Nichtabstiegsplatz. Doch schon nach dem vorletzten Spieltag in der Kreisliga Süd könnte es für sie düster aussehen.

Nachdem die SpVgg Selb 13 vorzeitig die Meisterschaft feierte, konzentriert sich das Geschehen in die Kreisliga Süd, zwei Runden vor Saisonende, auf den zweiten Tabellenplatz und den Abstieg. Nur mehr ein Zähler beträgt der Rückstand des FC Tirschenreuth auf den ASV Wunsiedel. Auf beide wartet am 29. Spieltag ein heikles Auswärtsspiel. Die Oberfranken gastieren bei der abstiegsbedrohten SpVgg Wiesau, die jeden Zähler dringend benötigt. Der FC tritt beim wie immer äußerst unbequemen VfB Arzberg an. Abstiegskampf pur erwartet die Zuschauer, wenn der SV Steinmühle den TSV Waldershof erwartet.SpVgg Selb So. 16.00 TSV KonnersreuthMit einigen personellen Sorgen geht der Meister in die Partie. "Wir versuchen jedoch weiterhin auch die letzten beiden Spiele erfolgreich zu gestalten", verspricht SpVgg-Trainer Stefan Rogler. "Wenn wir in Selb erneut eine so konzentrierte, kämpferische und spielerische Leistung abliefern wie zuletzt gegen Wunsiedel sind wir auch beim Meister nicht chancenlos", gibt sich TSV-Spielleiter Florian Neumann zuversichtlich. Fraglich sind lediglich Wolf und Lang.SpVgg Wiesau So. 16.00 ASV WunsiedelAusgerechnet jetzt gastieren die Gäste, die noch um die Aufstiegsrelegation mitspielen. SpVgg-Trainer Benny Lauton weiß um die schwierige Aufgabe, wird aber alles versuchen, auch gegen den großen Favoriten zu punkten. Das Hauptaugenmerk jedoch richtet er schon auf den Saisonabschluss, wenn es gegen die SG Selb-Plößberg/Erkesreuth geht. Lauton selber fällt verletzt aus, auch Marcel Rahn steht nicht zur Verfügung. Abgehakt hat Gästetrainer Marco Knirsch die deftige Niederlage in Konnersreuth. "Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen." Auch die Aufgabe in Wiesau wird nur unwesentlich leichter, denn abstiegsbedrohte Mannschaften seien immer gefährlich.SV Steinmühle So. 16.00 TSV WaldershofSchwer enttäuscht war SV-Coach Thorsten Meier vom Auftritt seiner Truppe im Derby. "Die eigene Leistung war in Waldsassen teilweise unterirdisch." Die anstehende Partie ist für Meier ein Endspiel, gegen einen Gegner mit unterschiedlichen Leistungen. "Das 5:5 gegen Selb sollte Warnung genug sein. Auf jeden Fall fordere ich vehement Wiedergutmachung." Die Personallage bessert sich etwas. Die Gäste hatten Meister Selb fast am Rande einer Niederlage. Fünf Tore geschossen, aber auch ebenso viele kassiert. Das zeigt, wo der Schuh drückt. Um in Steinmühle zu bestehen, darf so etwas nicht mehr passieren. "Meine Mannschaft hat gegen den Meister 80 Minuten fast alles richtig gemacht, aber leider die letzten zehn alles falsch", sagt TSV-Trainer Stefan Schindler. "Wir schauen aber nach vorne und wollen unbedingt beim Abstiegskonkurrenten aus Steinmühle einen Dreier mitnehmen."FC Schwarzenbach So. 16.00 ASV WaldsassenWährend die Hausherren recht locker in die Begegnung gehen, ringt der Gast um den direkten Klassenerhalt. "Zu verschenken haben wir nichts", betont FC-Coach Horst Pankau. "Das wäre unfair anderen Mannschaften gegenüber." Nach dem klaren 4:0-Derbysieg über Steinmühle treten die Klosterstädter selbstbewusst die Reise zum Aufsteiger an. "Uns erwartet ein schwieriges Spiel, zumal Ligus, Burger und Wagneter ausfallen. "Wenn wir die Chance auf den direkten Klassenerhalt wahren wollen, benötigen wir einen Sieg. Und dafür geben wir alles", verspricht Trainer Daniel Bindl.VfB Arzberg So. 16.00 FC TirschenreuthMit dem FC Tirschenreuth kommt ein Gegner, der zum einen noch auf den Relegationsplatz zwei schielt und einen unglaublichen Lauf hat. Und die VfBler haben sich schon immer sehr schwer getan gegen den FC. Trotzdem gilt es, die deutliche Vorrundenniederlage wett zu machen. Die Voraussetzungen sind allerdings nicht günstig, nachdem der Trainer die beiden Graf-Brüder ersetzen muss und auch Wunderlich fraglich ist. Noch immer schielen die Hausherren auf den Abstiegsrelegationsplatz, auch wenn der Rückstand vier Punkte beträgt. "Wir wollen unsere Minimalchance wahren und streben natürlich einen Dreier an", sagt VfB-Spielleiter Rainer Walter. "Arzberg wird uns mit Sicherheit nichts schenken und alles abverlangen", vermutet FC-Spielleiter Thomas Schramm. "Gelingt es uns, die kleinen Schwächen in der Defensive abzustellen, stehen die Erfolgschancen nicht schlecht." Es fehlen Kahrig und Illner, der Einsatz von Wölfl ist gefährdet.SF Kondrau So. 14.00 SV Mitterteich IIBeide Mannschaften können befreit aufspielen. Die Zuschauer dürfen auf eine lockerte Partie hoffen. Mitterteich ist für SF-Spielleiter Philipp Hopfner logischerweise ein ganz anderes Kaliber als zuletzt Fuchsmühl. Um erneut zum Erfolg zu kommen, fordert er eine sichere Defensivleistung. Gürbüz und Schoof kehren zurück. Eine verschlafene erste Halbzeit war für SV-Vorsitzenden Roland Eckert der Hauptgrund für die klare 2:4-Niederlage gegen Arzberg. "In Kondrau möchten wir uns für die Vorrundenniederlage revanchieren und vor allem nach fünf Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurück", setzt Eckert sein Team bewusst unter Druck. Personell jedoch pfeift man buchstäblich aus dem letzten Loch.VFC Kirchenlamitz So. 16.00 SG FuchsmühlIm letzten Heimspiel der Saison, welches auch das letzte von Trainer Ali Sener sein wird, will er einen versöhnlichen Abschluss. Außerdem gilt es, sich für den schwachen Auftritt vom letzten Wochenende zu rehabilitieren. "In Kirchenlamitz wird es nicht viel zu holen geben, zumal wir schon in der Vorrunde eine deftige Klatsche kassierten", schraubt SG-Coach Wolfgang Eiglmeier die Erwartungshaltung drastisch zurück. "Wir müssen da durch und einfach unser bestes geben. Was am Ende dabei herausspringt, wird sich zeigen."FC Marktleuthen So. 16.00 Selb-Plößberg/Erker.Während sich die Hausherren aller Sorgen längst entledigt haben, kämpfen die Gäste noch gegen den direkten Abstieg. Es bleibt also abzuwarten, ob es die Heimelf etwas locker angehen lässt. Dass sich die Gäste längst nicht aufgegeben haben, beweist der überraschende 2:1-Sieg über Kirchenlamitz. Ein ähnliches Ergebnis bringt sie der Relegation ein großes Stück näher. "Nachdem uns die Chance auf einen Relegationsplatz wieder geboten wurde, möchten wir natürlich alles versuchen, diese auch zu nutzen", sagt Gäste-Spielleiter Werner Künzel. Bis auf Worschischek sind alle Mann an Bord. Die Gäste hoffen auf eine Rückkehr von Maisel. "Wir sind uns im Klaren, dass wir noch zwei schwere Spiele vor der Brust haben, aber wir können das Ziel nun aus eigener Kraft noch schaffen."