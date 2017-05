Sport Tirschenreuth

14.05.2017

15

0 14.05.201715

Jubel in Tirschenreuth, weiter große Anspannung in Wiesau. Während die Kreisstädter jetzt auf Tabellenplatz zwei liegen, geht das Zittern bei der SpVgg weiter. Aber noch ist am letzten Spieltag der direkte Abstieg vermeidbar.

Bei der SpVgg Selb knallten ja schon voriges Wochenende die Korken. Die Meisterschaft in der Kreisliga Süd war da schon unter Dach und Fach. Aber wer sichert sich den Aufstiegsrelegationsplatz? Das war die entscheidende Frage - und ist sie immer noch.Gute Karten hat auf jeden Fall der FC Tirschenreuth (2./57), der beim VfB Arzberg (5./51) klar mit 4:1 gewann. Nicht über ein 2:2 kam hingegen der ärgste Konkurrent der Kreisstädter, der ASV Wunsiedel (3./56) hinaus. Das Unentschieden war für Gastgeber SpVgg Wiesau (14./23) enorm wichtig. Einen Punkt liegen die Wiesauer vor dem direkten Abstiegsplatz 15, den die SG Selb-Plößberg/Erkersreuth einnimmt. Jetzt kommt es also auf den letzten Spieltag an. Denn da treffen die beiden direkt aufeinander.Auch in der Kreisstadt wird es spannend. Der FC empfängt die Sportfreunde Kondrau (9./41) und könnte mit einem Sieg alles klar machen. Der ASV Wunsiedel spielt zu Hause gegen den schon fest stehenden Meister SpVgg Selb.SF Kondrau 2:0 (2:0) SV Mitterteich IITore: 1:0 (36.) Stefan Bauer, 2:0 (44.) Stefan Bauer - SR: Natalie Kink (Neustadt/WN) - Zuschauer: 70(pho) Das Spiel musste wegen Hagel und Starkregen eine Viertelstunde später angepfiffen werden. Beide Mannschaften mussten anfangs erst einmal mit den schweren Verhältnissen zurechtkommen, deshalb kam kein Team zu großen Tormöglichkeiten. Kondrau wurde dann etwas aktiver und traf nach einer guten halben Stunde zum 1:0 durch Bauer. Kurz vor der Halbzeit machte der SV Keeper beim 2:0 - ebenfalls durch Bauer - keine gute Figur.In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste noch einmal gefährlicher zu werden, jedoch konnten die Hausherren mit einer guten Defensivleistung den Angriffen der Mitterteicher standhalten. Zwei gute Tormöglichkeiten für die SV Offensive wurden vergeben. So war es am Ende ein verdientes 2:0 für die KondrauerSpVgg Wiesau 2:2 (2:2) ASV WunsiedelTore: 0:1 (5.) Heiko Neudert, 1:1 (8.) Andreas Char, 2:1 (20.) Andreas Char, 2:2 (28.) Heiko Neudert - SR: Udo Siegfried Hahn (Trebgast) - Zuschauer: 80(mvo) In einem rassigen Kreisligaspiel trotzte die Heimelf dem Tabellenzweiten aus Wunsiedel ein Unentschieden ab. Aufgrund des Dauerregens über 90 Minuten verdienten sich beide Mannschaften ein Kompliment für die Leistung, die sie auf dem schwierigem Geläuf zeigten. Die Begegnung begann furios, nach fünf Minuten netzte der ehemalige Wiesauer Neudert zur Führung ein die postwendend Char mit einem abgefälschten Freistoß egalisierte. Wieder war es Char, der nach herrlichem Zuspiel von Ruß den Torwart umlief und zur verdienten Führung einschob. Neudert stellte das Ergebnis zum gerechten 2:2-Halbzeitstand.Nach der Pause kam Wunsiedel sehr druckvoll aus der Kabine und versiebte im Fünfminutentakt Chance um Chance. Entweder hielt Torwart Mötsch bravourös, oder der ASV scheiterte am Pfosten oder am eigenen Unvermögen. Nach dieser Druckphase fing sich die Heimelf wieder und Trottmann zwang den Keeper der Gäste aus 25 Metern zu einer Glanztat. Am Ende blieb es aufgrund der starken kämpferischen Leistung der Heimelf beim verdientem Unentschieden.SpVgg Selb 3:1 (3:1) TSV KonnersreuthTore: 1:0 (12.) Zucker, 2:0 (21.) 2:0 Seso, 3:0 (26./Foulelfmeter) Giunta, 3:1 (34.) Raupach - SR: Schmid (Marktredwitz) - Zuschauer 70Der bereits fest stehende Kreisligameister musste auf mehrere Stammspieler wegen Verletzung verzichten. Trotzdem entwickelte sich ein flottes, ansehnliches Spiel. Nach 10 Minuten gaben die "Dreizehner" richtig Gas. Mit tollen Spielzügen, die meistens über Thumser, Engler, Ries, Diener und dem agilen Giunta eingeleitete wurden, hebelte der Gastgeber die Oberpfälzer aus. Zucker, Seso und Giunta per Foulelfmeter legten 3:0 vor. Danach schalteten die Selber einen Gang zurück und Konnersreuth kam zu einigen Torchancen. Eine davon nützte Raupach zum Anschlusstreffer.Nach der Pause verwalteten Selb das Ergebnis nur noch. Der Gast bemühte sich, war aber meistens am Sechszehner mit dem Latein am Ende. Aufregung gab es noch mal in der 58. Minute, als der Konnersreuther Protschky von der Strafraumgrenze nur den Pfosten traf. Aufgrund der starken ersten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für den Kreisligameister.SV Steinmühle 4:4 (1:0) TSV WaldershofTore: 1:0 (44.) Stefan Lippert, 2:0/3:0 (49./50.) Andreas Reichl, 1:3 (52./Eigentor) Tobias Hemerl, 2:3 (56.) Julian Schindler, 3:3 (62.) Dominik Dotzauer, 4:3 (85./Eigentor) Michael Dürrbeck, 4:4 (89./Elfmeter) Dominik Dotzauer - SR: Stefan Egelkraut (Döhlau) - Zuschauer: 70Die Heimelf zeigte von Beginn an, dass sie dieses Spiel gewinnen wollte und spielte 45 Minuten bei starkem Dauerregen fast auf ein Tor. Aber mehre gute Möglichkeiten wurden vergeben und nur Lippert traf kurz vor der Halbzeit.Nach dem Wechsel brachte Reichl seine Farben mit einen Doppelschlag mit 3:0 in Führung. Doch schon im Gegenzug kam Waldershof zum Anschlusstreffer durch ein unglückliches Eigentor von Heimerl. Nun legten die Gäste nach und nach 62 Minuten waren die Waldershofer wieder im Spiel. In der Folge gab es einen offenen Schlagabtausch unter sintflutartigen Regenfällen. So wurde es eine reine Kampf-Partie. Nach einem scharf getretenen Eckball durch Kaiser unterlief Michael Dürrbeck eine verunglückte Kopfballabwehr und drückt en Ball ins eigene Netz. Waldershof drückte nun nochmal und kam kurz vor dem Ende durch einen Strafstoß zum Ausgleich.Schwarzenbach 1:0 (0:0) ASV WaldsassenTor: 1:0 (56.) Bertl - SR: Stich - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (61.) P. Fuchs (FCS)In seinem letzten Heimspiel musste der FCS in doppelter Hinsicht unnötig zittern. Eine Stunde lang hatten die Gastgeber die Partie klar im Griff, vergaben aber die Entscheidung bei zahlreichen guten Chancen schon vor der Pause.Die Führung, bei der Bertl Torwart Wagneter nach einem Ballgewinn von Fröhlich tunneln konnte, war absolut verdient. Von den relegationsbedrohten Waldsassenern war bis dahin zu wenig zu sehen. Die überflüssige Gelb-Rote Karte spielte ihnen eigentlich in die Hände, sie holten aber kaum klare Chancen heraus, obwohl die Schwarzenbacher durchaus wankten. Mit Kontern hielten die Grün-Weißen den ASV in der letzten Viertelstunde immer wieder auf Abstand zum eigenen Kasten und sicherten sich insgesamt einen verdienten Erfolg.VfB Arzberg 1:4 (0:2) FC TirschenreuthTore: 0:1 (37.) Lauterbach, 0:2 (39.) Vujtech, 1:2 (50.) Jilek, 1:3 (58./Foulelfmeter) Vujtech, 1:4 (85.) Popp - SR : Rauh (SG Zedwitz) - Zuschauer: 120Das Spiel hatte kaum begonnen, als Lang für den VfB am Pfosten scheiterte. Auch im weiteren Verlauf hatte die Heimelf das Heft in der Hand und vergab die Chancen entweder überhastet, oder scheiterte am starken Gästeschlussmann. Mit zunehmender Spieldauer bekamen die Gäste das Spiel besser in den Griff und erzielten per Doppelschlag kurz vor der Halbzeit die Halbzeitführung.Die zweite Halbzeit begann mit 25-minütiger Verspätung, da sich ein Gewitter über den Platz entlud. Die etwas längere Pause tat der Heimelf anscheinend gut, denn nur kurz nach Wiederbeginn, verkürzte Jilek auf 1:2. Die Gäste, die sich nun aufs Kontern velegten, machten das sehr geschickt. Höfer konnte den durchgebrochenen Gästestürmer nur durch ein Foul im Strafraum bremsen. Den fälligen Elfmeter, verwandelte Vujtech sicher. In den Schlussminuten erhöhten die Tirschenreuther noch auf 1:4.VFC Kirchenlamitz 7:1 (4:1) SG FuchsmühlTore: 1:0 (17.) Barthold, 2:0 (22.) D. Weiß, 3:0 (33.) Denizeri, 3:1 (39.) Gerg, 4:1 (43.) St. Manzke, 5:1 (68.) Künzel, 6:1 (81.) Amidovic, 7:1 (86.) Barthold - SR: Masel (SV Heinersreuth) - Zuschauer: 50Die Kreisligapartie stand im Schatten vom Abschied von Trainer Ali Sener. Seinen Wunsch, im letzten Heimspiel ein Feuerwerk gegen die bereits abgestiegenen Fuchsmühler abzufeuern, trug die Mannschaft Rechnung. Durch zum Teil schön herausgespielte Treffer durch Barthold, Weiß und Denizeri, war die Partie frühzeitig entschieden.Im zweiten Durchgang, der ebenfalls deutlich von den Mannen vom scheidenden Coach dominiert wurde, wurde das Ergebnis weiter in die Höhe geschraubt werden.FC Marktleuthen 4:0 (2:0) SG Selb-Pl./Erkersr.Tore: 1:0 (12./Foulelfmeter) Maximilian Höppler, 2:0 (26./Foulelfmeter) Jan Fleißner, 3:0 (57.) Maximilian Höppler, 4:0 (89.) Christoph Höppler - SR: Felix Langer (Hof) - Zuschauer: 105 - Rot: (53.) Emre Kutbay (SG)In den ersten zehn Minuten sah es nicht nach einem so klaren Erfolg für die Hausherren aus. Die Gäste, die noch gegen den Direktabstieg kämpfen, diktierten zunächst die Partie und hatten zwei gute Möglichkeiten durch Kutbay und Boz, die aber am stark reagierenden FC-Keeper Schubert scheiterten. Zwei Foulelfmeter - beide Male kam Werner gegen den spielfreudigen Fabian Bösel zu spät - brachten Marktleuthen auf die Siegerstraße. Gäste-Keeper Maisel verhinderte bis zur Pause mit guten Paraden einen höheren Rückstand.In der zweiten Halbzeit spielte der Gastgeber sein Pensum locker herunter und sicherte sich verdient die drei Punkte gegen die mehr und mehr resignierende Spielgemeinschaft.