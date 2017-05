Sport Tirschenreuth

25.05.2017

8

0 25.05.2017

Seit Mittwochabend steht auch im Fußballkreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth der Fahrplan für die Relegation. Bei den Spielen zur Kreisliga und zur Kreisklasse gibt es jeweils zwei Varianten.

Die an der Relegation beteiligten Vereine trafen sich am Mittwochabend zur Festlegung der Termine im Sportheim der SpVgg Selb. Je nachdem, wie die Relegation zur Bezirksliga ausgeht, sind in der Kreisliga vier oder fünf sowie in der Kreisklasse zwei oder drei Plätze frei.Im Kampf um den Klassenerhalt bekommen es die Süd-Kreisligisten ASV Waldsassen (13.) und SpVgg Wiesau (14.) in der ersten Runde mit Kreisklassen-Vizemeistern zu tun und können mit einem Sieg schon das Abstiegsgespenst vertreiben. Die Klosterstädter treffen auf den SC Mähring (2. KK Ost), der am Sonntag durch die 0:1-Niederlage beim ATSV Tirschenreuth den direkten Aufstieg verpasste. Die Wiesauer spielen gegen den FC Lorenzreuth (2. KK Süd).Zur KreisligaVariante 18 Mannschaften spielen um 5 freie Plätze, wenn die SG Regnitzlosau oder der FC Tirschenreuth oder der FC Rehau in die Bezirksliga aufsteigt.Spiel 1: Samstag, 27. Mai, 17 Uhr, in Neualbenreuth: ASV Waldsassen - SC Mähring (Sieger ist Kreisligist, Verlierer spielt weiter).Spiel 2: Sonntag, 28. Mai, 18 Uhr, in Steinmühle: SpVgg Wiesau - FC Lorenzreuth (Sieger ist Kreisligist, Verlierer spielt weiter).Spiel 3: Samstag, 27. Mai, 17 Uhr, in Selbitz: FC Trogen II - FC Frankenwald (Sieger ist Kreisligist, Verlierer spielt weiter).Spiel 4: Sonntag, 28. Mai, 14 Uhr, beim FCE Münchberg: FC Stammbach - SpVgg Oberkotzau II (Sieger ist Kreisligist, Verlierer spielt weiter).Spiel 5: Montag, 5. Juni, 17 Uhr: Verlierer 1 - Verlierer 2 (Sieger spielt weiter, Verlierer ist Kreisklassist).Spiel 6: Montag, 5. Juni, 14 Uhr: Verlierer 3 - Verlierer 4 (Sieger spielt weiter, Verlierer ist Kreisklassist).Spiel 7: Freitag, 9. Juni, 18.30 Uhr: Sieger 5 - Sieger 6 (Sieger ist Kreisligist, Verlierer ist Kreisklassist).Variante 28 Mannschaften spielen um 4 freie Plätze, falls keiner der drei Vereine (Regnitzlosau, Tirschenreuth oder Rehau) den Aufstieg in die Bezirksliga schafft.Spiel 1: Samstag, 27. Mai, 17 Uhr, in Neualbenreuth: ASV Waldsassen - SC Mähring (Sieger ist Kreisligist).Spiel 2: Sonntag, 28. Mai, 18 Uhr, in Steinmühle: SpVgg Wiesau - FC Lorenzreuth (Sieger ist Kreisligist).Spiel 3: Samstag, 27. Mai, 17 Uhr, in Selbitz: FC Trogen II - FC Frankenwald (Sieger ist Kreisligist).Spiel 4: Sonntag, 28. Mai, 14 Uhr, beim FCE Münchberg: FC Stammbach - SpVgg Oberkotzau II (Sieger ist Kreisligist).Zur Kreisklasse5 Mannschaften spielen um 3 freie Plätze, wenn die SG Regnitzlosau oder der FC Tirschenreuth oder der FC Rehau in die Bezirksliga aufsteigt. Falls keiner der drei Vereine den Aufstieg schafft, sind in der Kreisklasse nur 2 Plätze frei.Spiele der 1. Runde: TuS Lippertsgrün/SV Marlesreuth - FC Ahornberg, FSV Unterkotzau - FC Konradsreuth; Freilos: ATG Tröstau.